Evidea DEV SEPET KAMPANYASI 2 Geliyor, 17.07.2017 Saat 17:00’de

Evidea.com ’dan DEV Sepet Kampanyası-II Geliyor

Evidea.com DEV SEPET KAMPANYASI 2 Geliyor, 17.07.2017 Saat 17:00’de Yüzde 70’e varan indirimli fiyatları kaçırmayın!

İlki 17 Ocak Salı günü gerçekleştirilen Evidea Dev Sepet indirimi Kampanyası kaçmaz alışveriş fırsatı sunmuştu. Takipçilerine toplamda 3 Milyon TL’lik indirim sağlayan kampanyanın tekrarı yapılıyor.

Kampanyada özellikle TV sehpaları ve Elektronik mutfak eşyalarına dikkat çekmek isterim. Oldukça uygun fiyatlar olacak. 17 Temmuz 2017 günü saat 17.00’de başlayacak 2. DEV SEPET İNDİRİMİNİ kaçırmayın!

Evidea DEV SEPET KAMPANYASI 2 Geliyor, 17.07.2017 Saat 17:00’de

Türkiye’nin mobilya ve ev dekorasyon alanında lider e ticaret sitesi evidea.com yoğun ilgi üzerine II. DEV Sepet Kampanyasını düzenliyor. İlki 17 Ocak tarihinde gerçekleşen DEV Sepet Kampanyasında kampanya boyunca toplam 3 milyon TL’lik indirim gerçekleşirken, siteye giriş yapan ziyaretçilerin sayısıysa 2,5 milyon kişiyi geçmişti.

Gelen yoğun talepler üzerine marka, DEV Sepet Kampanyası-II için hazırlıklara başladı. 17 Temmuz Pazartesi günü Saat 17:00 itibariyle başlayacak olan kampanyada 1 gün boyunca %70’e varan DEV indirimler sizleri bekliyor olacak.

Yüz binlerce kaliteli ürünü en uygun fiyat avantajı ile sunan, mobilya ve ev dekorasyonu alanında Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Evidea.com “DEV Sepet Kampanyası-II” için hazırlıklara başladı. 17 Temmuz Pazartesi günü Saat 17.00 itibariyle başlayacak olan kampanya, 1 gün süresince ziyaretçilerine DEV indirimler sunacak. İlki yoğun ilgi gören kampanyanın ikincisinde daha büyük indirimler ve fırsatlar için Evidea.com, sıkı bir hazırlık içerisinde olduğunu iletti.

%70’e Varan DEV İndirimler Sizleri Bekliyor

DEV Sepet Kampanyası-II’de yüz binlerce üründe %70’e varan indirimler olacak. Ürünleri sepete attıktan sonra anında indirimden faydalanabileceğiniz Dev Sepet Kampanyasında mobilyadan ev dekorasyonuna, banyodan mutfağa, ev tekstilinden aydınlatmaya ve yapı market ürünlerine kadar birçok farklı kategoride ürün bulunuyor. Stoklarla sınırlı ürünlere sahip olmak ve gözlerinize inanmayacağınız DEV indirimlerden yararlanmak için 17 Temmuz 2017 Saat 17.00’de evidea.com’u ziyaret etmeyi unutmayın.

Evidea DEV Sepet Kampanyası 2 – Bir önceki kampanyayı kaçıranlar bu kez kaçırmayın!