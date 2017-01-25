Evidea’nın Dev Sepet Kampanyası 3 Milyon TL’lik İndirim Sağladı

Evidea’nın Dev Sepet Kampanyasında siteyi 1 Günde 2.5 Milyon Kişi Ziyaret Etti.

Efsane Kampanya ile ilgili ilginç rakamlar!

Mobilya ve ev dekorasyonu denince akla gelen ilk e-ticaret sitelerinden biri olan Evidea.com, geçtiğimiz günlerde %70’lere varan indirimlerin gerçekleştiği bir kampanya düzenlemişti.

17 Ocak 2017 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve yoğun ilgi gören kampanyada 1 gün içinde toplam 3 milyon TL’lik indirim gerçekleşti. Siteye kampanya boyunca giriş yapan ziyaretçilerin sayısı ise 2,5 milyon kişiyi geçti.

Yüz binlerce kaliteli ürünü en uygun fiyat avantajı ile sunan, mobilya ve ev dekorasyonu alanında Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Evidea.com, geçtiğimiz hafta büyük indirimlerin gerçekleştiği bir kampanya düzenledi.

Mobilyadan ev dekorasyonuna, banyodan mutfağa, ev tekstilinden aydınlatmaya ve yapı market ürünlerine kadar birbirinden farklı yüz binlerce üründe geçerli olan ve 1 gün süren “Dev Sepet Kampanyası”nda rekor rakamlara ulaşıldı. Siteye 2,5 milyon kişinin giriş yaptığı kampanya boyunca toplam 3 milyon TL’lik indirim gerçekleşti. Evidea.com, kampanyanın öne çıkan rakamlarını sizler için derledi:

195 bin ürün satıldı!

Evidea.com’un Dev Sepet Kampanyası’nda 1 günde toplam 195 bin ürün satıldı. Bu ürünler arasında 28 bin 418 ile dolaplar ilk sırada yer alıyor. Tablo ve TV üniteleri yoğun ilgi görürken, toplamda 8 bin 227 tablo ve 7 bin 670 TV ünitesi satıldı.

Anlık ziyaretçi sayısı kampanyanın en yoğun ilgi gören anında 41 bin 146’ya yükselirken, 1 dakikada alınan sipariş sayısı ise 127’ye çıktı.

Gençler ve kadınlar bir adım önde!

Evidea.com’un indirim kampanyasından yararlananların profillerine bakıldığında ise gençlerin ve kadınların ağırlıkta olduğu görülüyor. Kampanyadan yararlananların %55’i 25-34 yaş aralığında iken %19’u 35-44, %6’sı 45-54, %4’ü ise 55-64 yaş aralığında yer alıyor. 65 yaş üstünde kampanyadan yararlananların oranı ise %1. Kampanya boyunca alışveriş yapanların oranı ise %65 kadın, %35 erkek olarak dağılıyor.

İstanbul birinci

Kampanya boyunca alışveriş yapılan illerin yüzdelerine bakıldığında ise %31,19 ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. İkinciliği %14,95 oran ile Ankara alırken, üçüncülük %9,35 oran ile İzmir’in oldu. Bursa, Adana, Antalya ve Kocaeli ise kampanya boyunca yoğun alışveriş yapan diğer iller arasında yer alıyor.

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