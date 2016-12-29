EvilBane: Kuzgunların Yükselişi’ne Yeni Akın Modu

Mobil aksiyon RPG EvilBane: Kuzgunların Yükselişi’ne Yeni Akın Modu geldi.

Evilbane yeni akın modu eklendi. Netmarble Games (“Netmarble”), heyecan verici mobil aksiyon RPG EvilBane için geçtiğimiz günlerde Günlük Akın’ın yanında yeni Buz Silahı ve Kemeri’ni de içeren ve pek çok etkinlik sunacak olan yeni bir güncelleme yayınladı.

Evilbane yeni akın modu – 5 Farklı Seviyede yeni akın!

Yeni eklenen Günlük Akın’da günlük olarak değişen beş farklı seviyede yeni akın baş düşmanları bulunuyor. Her baş düşmanın kendine özgü güçlü ve zayıf yanları olduğundan, oyuncular her biri için yeni stratejiler düzenleyerek eğlenebilecek. Oyuncuların, arkadaşlarının karakterleriyle katıldıkları diğer akınların aksine, bu moda Luke, Kara ve Vango’dan biri olmak üzere kendi karakterleriyle katılmaları gerektiğinden, özellikle de kendi yeteneklerini göstermeleri açısından çok daha eğlenceli olması bekleniyor.

50 Cennet Taşına Varan Ödüller

Günlük Akın gününe ve seviyesine göre farklı ödüller verecek. En yüksek seviye olan 5’inci seviyeyi tamamlamak, günlük 250 oyun kristali, 1 milyon altın ve 50 Cennet Taşı’na varan ödüller getirecek.

Ayrıca tüm karakterlere Buz Zırhı’nın parçası olan birer Buz Silahı ve Buz Kemeri geliyor. Akın için özel olarak tasarlanan bu ekipmanları Buz Zırhı’yla birlikte giydiklerinde, karakterler Akın’da çok daha verimli savaşabilecek.

Evilbane yeni akın modu!

Netmarble bunların yanında Sezon 3’e 9 ve 10’uncu bölümleri ekleyerek oyunun hikayesini genişletiyor ve oyunda mevcut olan Gökyüzü Madenleri adlı bir bölümün de zorluğunu düşürüyor.

Bu güncellemenin şerefine Netmarble, Gökyüzü Madenleri’nde belirlenen sürede bazı bölümleri tamamlayan oyunculara Enerji İksiri ve Epik Küre Seçici gibi hediyeler dağıtacak. Tatil Zindanı bölgesinden toplanan kırmızı ve yeşil Yılbaşı Şapkaları ise TP Küresi’ne dönüştürülebilecek.

Netmarble bunlara ek olarak, ekipman, silah ve kemer satın alanlara yeni yılı kutlamak amacıyla çeşitli bonuslar sunacak. Oyuncular, ekipman geliştirdiklerinde altın ve kristalle ödüllendirilecekleri Harcadığını Geri Al etkinliğine de katılabilecekler.

Oyunun Hikayesi – Cennet Taşları

Nesilden nesile aktarılan eski bir hikaye,

insan ırkının cennet taşlarını kullanarak elde ettiği o görkemli güçten bahseder.

İnsanlar cennet taşını ekipmanlarını büyülemek ve güçlendirmek için kullanıyorlardı.

Bu güçlü kristaller sayesinde insan ırkının gücü artmaya devam etti.

İnsan ırkı açgözlü davrandı ve uyanmaması gereken güçler uyandı.

Bunun üzerine eski zaman bilgeleri cennet taşlarını sakladıktan sonra geçmişe ait tüm anıların ve Cennet Taşı kullanımının unutulmasını sağladı.

Bu eski hikayeye göre Cennet taşlarının gizlendiği yerlerden bir tanesi Ceroth’un başketi Matera idi.

Muhafızların Savaşı’ndan 20 yıl sonra

büyük kahraman Sir Dominion,

yanında güvenilir öğrenicisi ile sonunda Matera’ya döner.

Ve böylece bu hikaye başlar…

EvilBane oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.

iOS – Android