Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’ne Samsung VR Damgası

Samsung, sanal gerçeklik teknolojisi ile !f Yarın’a damga vurmaya hazırlanıyor.

!f Yarın – Samsung, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında gerçekleşecek olan sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi !f Yarın’da sinemaseverleri Samsung Gear VR deneyimi aracılığıyla sanal gerçekliğin büyülü dünyası ile buluşturacak.

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında, sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi !f Yarın’ın resmi sporsoru oldu. 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan !f Yarın’ın en büyük destekçisi olan Samsung, Samsung Gear VR deneyimi ile seyircileri sanal gerçekliğin heyecan verici ve baş döndürücü dünyasına davet ediyor.

17-26 Şubat tarihlerinde Bomontiada Alt Sanat Mekânı’nda deneyimlenebilecek sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi !f Yarın kapsamında seyirciler, son yılların en fazla ses getiren çalışmalarını Samsung Gear VR deneyimi ile ücretsiz olarak izleyebilecek.

Festivale Samsung teknolojisi damga vuracak

Konu hakkında açıklama yapan Samsung Electronics Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Burak Destici, “Samsung Electronics olarak yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham vermeyi ve geleceği şekillendirmeyi sürdürüyoruz. Geleceğin teknolojilerine yön veren bir şirket olarak, sanal gerçeklik ile sinema sanatını bir araya getiriyoruz. Tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Samsung Gear VR, sağladığı 360 derece panoramik görüş imkanı ile sanal dünyanın kapılarını büyüleyici bir gerçeklikle açıyor. Adeta yeni bir dünyaya adım atmamızı sağlayan Gear VR ile seyirciler !f Yarın kapsamında geleceğin teknolojisiyle geçmişe yolculuk etme şansı yakalayacak. Sinemaseverler Samsung Gear VR deneyimi ile son yılların en fazla ses getiren filmlerini büyüleyici bir dünyanın içinde izleyebilecek. Önümüzdeki yıllar içinde yaygınlaşacağına inandığımız bu teknoloji, sinema başta olmak üzere sanat ve medya alanını derinden etkilemeye devam ederken geleceğin sanat dalları arasında da yerini alacak” şeklinde konuştu.

Yılın en iddialı işleri Samsung ortaklığı ile !f Yarın ’da

Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en iddialı 13 eseri bir araya geliyor. Sinemaseverler; “Ben, Philip” ile bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in suretinin kullanarak yarattıldığı Phil adlı “Android”in gözünden geleceğe bakabilecek. Felluce’de sokaklarında çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimi olan “Felluce Kuşatması”nı izleyebilecek. “Göçebeler” ile göçebe toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık edebilecek. “Hayvanların Gözünden” ile ormandaki 4 farklı canlı türünün gözünden ormanları keşfedebilecek ve daha nice yenilikçi sinema eserini Samsung Gear VR sanal gerçeklik deneyimi ile izleyebilecek.

!f Yarın kapsamında ayrıca atölye çalışmaları ve konuşmalar da gerçekleşecek. 19 Şubat’ta düzenlenecek !f Yarın Forum, sergide çalışmaları sergilenen sanatçıların yeni iletişim ve yaratıcılık mecraları hakkındaki deneyimlerini dinleme fırsatı sunacak.

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