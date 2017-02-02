Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Facebook, Arkadaşlar Günü’nüzü Kutluyor!

2 Şubat 2017 17:54 Sosyal Medya
Facebook, Arkadaşlar Günü’nüzü Kutluyor!

4 Şubat Cumartesi günü 13’üncü yaşına basacak olan Facebook, bugün Arkadaşlar Günü (Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, yeni ürünlerini duyurdu.

Facebook’un Arkadaşlar Günü’ne özel yenilikleri ise şöyle:

  • Kişiye Özel Arkadaşlar Günü Videoları: 

Facebook’taki insanlar Haber Kaynaklarının en üstünde, arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir video ile karşılaşacaklar. Düzenlemelerini facebook.com/friendsday adresi üzerinden yapabilecekler.

  • Eğlenceli GIF’ler:

Messenger, Arkadaşlar Günü’ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF’leri öne çıkaracak.

Facebook, Menlo Park’taki ana merkezinde Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı.

Ana Sayfa » Sosyal Medya » Facebook, Arkadaşlar Günü’nüzü Kutluyor!

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , , , ,

Benzer Haberler

Facebook TV İçin Adımlar Atıldı. Apple TV Benzeri Platform Geliyor.

Facebook TV İçin Adımlar Atıldı. Apple TV Benzeri Platform Geliyor.

Facebook Sahte Haber İçeriğine Karşı Algoritmasını Değiştirdi

Facebook Sahte Haber İçeriğine Karşı Algoritmasını Değiştirdi

Twitter Keşfet Özelliğini iOS Kullanıcıları İçin Devreye Aldı

Twitter Keşfet Özelliğini iOS Kullanıcıları İçin Devreye Aldı