Facebook Büyük Bir İNTİKAM PORNOSU Sorunu ile Uğraşıyor

Facebook tartışmalı materyallerin doğurduğu soranlarından çok daha büyüğü ile uğraşıyor.

Facebook büyük bir intikam pornosu sorunu ile uğraşıyor. 54.000 Dava, Kapatılan 14.000 Hesap ve bunların 33’ü Çocuk! DETAYLAR!

Hassas içeriklerle uğraşırken Sosyal medya devinin başı bir çok kez derde girdi. Şimdi onlara bir yenisi daha eklenmiş görünüyor ve bu seferki oldukça ağır.

The Guardian‘da yer alan habere göre sosyal medya devi giderek artan bir şekilde istekleri intikam pornosu ve cinsel gasp davalarına konu olan içerikleri bulundurmaktan ve yayımlamaktan sorumlu tutulan davalarla boğuşuyor.

Sadece Ocak ayında 54.000 olası davaya var. Şirket bu davalara konu olan 14.000 bin hesabı dondurdu ve bularda 33 çocuktu. Bu rakamları diğer zamanlarla kıyaslama şansı olmamakla(Facebook bu verileri muhtemelen saklıyor) birlikte az olmadığı da aşikar.

Facebook için intikam pornosu ve cinsel gasp Sorununa Engel Olmak Kolay Değil!

Şirketin Global Policy Management başkanı Monika Bickert, intikam pornosu sorununun hızlı ve çözülmesi kolay bir sorun olmadığını kabul etmek lazım diyor.

Facebook bu örnekleri yakalamak için görüntü taraması kullandığını ve politikalarını sürekli gözden geçirip geliştirmeye gayret ettiğini, ancak bunların karmaşık alanlar olduğuna dikkat çekiyor. Bickert “Facebook Doğruyu Bulmaya Kararlı” Diyor.

Bir Guardian kaynağı, Facebook’un yöneticilerinin, bu “çok karışık” doğası nedeniyle cinsel politikalarla ilgili “en çok hata yapma” eğiliminde oldukları alan olduğunu ekliyor.

Facebook Büyük Bir intikam pornosu Sorunu Yaşıyor, Facebook’un Aldığı Önlemler!

Facebook’un genel içerik izleme ile ilgili adımlarının bazıları büyük olasılıkla burada yardımcı olacak. Bu kapsamda personelin her bir davaya daha fazla zaman ayırmasına ve bir ihlalin en kısa zamanda sistemde uzaklaştırılıp atılmasına yardımcı olabilecek mevcut 4,500 personelin yanına ek olarak 3.000 yeni yöneticiyi de işe alıyor.

Politikalar olsa bile bu işlerini kolaylaştırmayacak orası kesin. Yine de Facebook, diğer alanlarda olduğu gibi ifade özgürlüğü ve kullanıcılarını koruma arasındaki çizgiyi aşmamaya çalışıyor ve bu yaklaşımından her zaman mutlu olmayabilirsiniz.

Facebook ‘cinselliğin ılımlı görüntülerini’ ve yetişkinleri ilgilendiren pikselleştirilen cinsel aktivitelere izin verir.

Bu nedenle seksi giyinmiş kıyafetler gibi orta seviye cinselliğe izin verilirken digital olarak oluşturulmuş çıplaklığı sanat olarak değerlendirmiyor. Cinsel arzunun jenerik ifadelerini (biraz terbiyesiz dil dahil olmak üzere) gönderebilirsiniz, ancak belirli bir kişiyi hedef aldığınızda veya ayrıntılara girdiğinizde çizgiyi aşarsınız.

Gördüğünüz gibi işin içine cinsellik girdiğinde neyin sınırı aşıp aşmadığını kestirmek zor. Elbette özellikle intikam pornosunun o kadar belirsiz olmadığını iddia edebilirsiniz. Ancak bu konuyu ön görmek oldukça zor görünüyor.

Facebook‘un bu kapsamda işini zor olduğunu söylemek lazım. O yüzden de şirket bu ağır yük konusunda oldukça dertli.