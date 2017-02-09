Facebook Lite 200 Milyon’dan Fazla Kullanıya Ulaştı, Onu Farklı Kılan Ne?

Facebook Lite Uygulaması 200 Milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Facebook Lite 200 milyon barajını geçti. Uygulaması özellikle kurumsal müşterilere hesabınızdan mobil pazarına yönelik çok daha hızlı ve kolay paylaşım yapma imkanı sunuyor.

Facebook Lite kullanmanız önemli özelliklerden ödün vermeniz anlamına gelmiyor. Ayrıca 200 milyon kullanıcıdan herhangi biri, uygulamanın sade halinden çok daha fazla keyif alıyor.

Facebook daha düşük bağlantı hızlarına sahip ağlarda bile kullanabilecek bu Facebook Lite uygulamasını 2015 yılında Android telefonlar için çıkarmıştı.

Facebook, düşük sistem kaynağına ihtiyaç duyan “Lite” uygulamasını duyurdu. Facebook Lite düşük donanıma sahip Android cihazları hedefliyor.

Facebook Lite 200 Milyon’dan Fazla Kullanıya Ulaştı, Onu Farklı Kılan Ne?

Uygulama özellikle ticari kullanıcılar içinde sadece mobil kullanan müşterilere ulaşmak için zengin özelliklere sahip.

Uygulamada performans iyileştirmeleri içeren güncellemeler sosyal ağa hızlı ve güvenilir şekilde bağlandığında gönderiliyor. Facebook ayrıca Lite kullanıcılarının daha çok telefon rehberin kişileri paylaşma eğiliminde olduğunu da keşfetti. Yeni güncellemede bu neden hesaplarını açıp kapatmanın daha kolay bir yolunu da sağladı.

Facebook Lite’ın yeni güncellemesi Güney Kore, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya’nın da aralarında olduğu ortaya tam olarak çıkmayan pazarları da dahil olmak üzere yaklaşık 150 ülkede kullanılıyor.

Facebook, Lite uygulamasına Like / Comment / Share desteğini eklediğini biliyor. Geçen Mart ayında aylık 100 milyonun üzerinde kullanıcı açıklanmıştı. Şimdi ise bu rakam 200 milyonun üzerinde.