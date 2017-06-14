Messenger Sanal Asistanı Facebook M İSPANYOLCA Dil Desteğine Kavuştu

Facebook Messenger’ın AI destekli sanal asistanı Facebook “M” yeni dil desteğine kavuştu.

Facebook M ispanyolca destek vermeye başladı. Facebook M Spanish Support!

Messenger için AI tarafından desteklenen sanal asistan olan Facebook “M”, yeni bir dil öğrenmiş gibi görünüyor. Sosyal ağ özellikle Amerika’da yaşayan Meksika kökenli ve ispanyolca konuşan kullanıcılarına odaklanmış gibi görünüyor. Uygulama İspanyolca öneriler vermeye başlamış durumda. Nisan ayında ABD’deki kullanıcıların kullanımına açılan “M” ; Arkadaşınızdan pizza için 10 ABD doları ödemesini rica ederseniz, olası tüm uygulama içi ödeme seçeneklerini otomatik olarak size gösterebiliyor. Bununla da kalmayan uygulama Uber veya Lyft gibi bağlantı kurmanıza bile yardımcı oluyor.

Facebook M ispanyolca Dil Desteği Şimdilik sadece ABD ve Meksika’da

Şimdi ise bu sanal yardımcı İspanyolca olarak tüm bunları gerçekleştirebiliyor. Facebook M İspanyolca destek vermeye başladı.

Örneğin Bir arkadaşınıza “¿Dónde estás?” Sorarsanız, Messenger’ın konum paylaşma özelliğine kısayol sağlar. “Besos!” Yazın! Veya “Hola!” Çıkartmaları da kullanabilirsiniz.

Facebook görünüşe göre M’nin yeni dilini ve kullanılabilirliğini Meksika’daki Messenger resmi hesabından da duyurdu.

Facebook asistanın diğer ülkelere ne zaman geleceğini açıklamadı. ABD ve Meksika dışındaki kullanıcılar yine eski moda şeylere devam etmek zorunda.

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