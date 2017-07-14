Facebook Messenger Lite Sürümü Hindistan’da Kullanıma Sunuldu

Facebook Messenger Lite Kullanabilen Ülkelerin Sayısı Artıyor.

Facebook Messenger Lite Sürümü Hindistan’da Kullanıma Sunuldu.

Sosyal Medya devi Facebook yaklaşık dokuz ay önce, internet bağlantı hızı yavaş olanlarında mesajlaşma hizmetinden faydalanması için; Mesajlaşma hizmetinin aerodinamik bir versiyonu olan Facebook Messenger Lite Sürümünü başlattı.

Bu dokuz aylı süreçte 100’den fazla ülkede kullanılan uygulama bugün Dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Hindistan’da kullanıma sunuldu.

Facebook Messenger Lite Sürümü Hindistan ‘daki kullanıcılar için İlaç olacak

Hindistan bildiğiniz gibi orta segmentte ve alt segmentteki cihazların yer aldığı mobil pazarın en büyük oyuncularından. Depolama alanı ve RAM’i az olan cihazların sayısı ise ülke genelinde çok fazla. Bu dikkate alındığında Facebook Messenger Lite sürümü bu kitle için harika bir seçim olacaktır.

Elbette bu uygulamayı kullanan kullanıcılar, Sesli ve görüntülü arama ve GIF gönderme gibi becerilerini kaybedecekler; ayrıca Messenger hikayeleri, Botlar ve oyunlar gibi gereksiz şişkinliklerden kurtulmuş olacaklar.

Elbette tüm bunlar ödemeniz gereken küçük bir bedel gibi duruyor. Uygulama sadece 17MB yer kaplıyor. çalışması içinde sadece 100 MB RAM’e ihtiyacı var.

Messenger Lite ülkenizdeki Google Play Mağazasında – Android Mağazasında bulunmaması durumunda APK dosyasını indiripte kurmanız mümkün.

the installer on APKMirror.com