Facebook Radyo, Facebook Sesli Canlı Yayın Özelliğini Duyurdu

Facebook canlı yayınlarına, bir nevi radyoculuğu da ekledi.

Facebook Radyo Özelliği! Facebook Sesli Canlı Yayın Özelliği!

Geçen hafta Facebook, Live’nun video klipleri üzerine kurulmuş 360 dereceli videolarını tanıtmıştı. Bu sefer ise yayıncılıkta daha eski bir şeyi Radyoculuğu, canlı ses yayınını sosyal medya ile buluşturuyor. Canlı radyolar eski ihtişamlı günlerine geri dönebilir.

Ciddi bir şekilde bir çok alanda sadece canlı ses akışlarının tercih edildiği bir çok durumlar hala var. Sonuçta, bir çok insan hala bol bol podcast’leri dinliyor.

Facebook Radyo, Facebook’ta kendi radyonuzu kurabilirsiniz, Her cep bir radyo istasyonu olabilir.

Canlı ses kullanan podcasters ve yazarların izleyicileriyle etkileşimde bulunmasını hayal etmek hiçte zor değil.

yada video’nun gereksiz olabileceği röportajlar için oldukça yararlı olabilir. Telefonda bekletme veya bir tripot hazırlama gereksinimini ortadan kaldırdığı için, insanları daha sık canlı yaşamaya teşvik edebilir.

Yayıncılar açısından ise daha düşük sinyal alanlarında ses yayını, yayıncılar için özellikle kullanışlı olacaktır. Çünkü ses, videodan çok daha az bant genişliği kullanır.

Canlı Ses Özellikle tehlikeli durumlarda yardım çağrısını en hızlı ulaştırmanın yolu da olabilir.

Facebook Live 360’da olduğu gibi, canlı ses özelliğini başlatmak için bir kaç ortağı ile anlaştı bile. İçlerinde; BBC World Service, LBC, Harper Collins, ve yazarlar Adam Grant ve Britt Bennett‘te var.

Introducing Live Audio on Facebook Newsroom

TNW