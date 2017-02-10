Facebook Sevgiler Günü Kartları 13 Şubat’ta Hizmetinizde!

Facebook Sevgililer Günü Kartları Kullanımda!

Facebook sevgililer gününe özel, Sevgililer Günü Kartları hazırladı. Facebook Sevgiler Günü Kartları 13 Şubat’ta kullanımda!

Sosyal Medya Platformu Facebook için önemli günlerde uygulamaya özel bir şeyler eklemek gelenek haline geldi. Şubat ayı ise hiç kuşkusuz 14 Şubat Sevgililer günü.

13 Şubat’tan başlayacak yeni özellik ile Facebook, Sevgililer gününde sevdiklerinize gönderilmek üzere hazırladığı birbirinden güzel ve özel sanal kartlar göndermenize teşvik edecek.

Facebook Sevgiler Günü Kartları New York ve Londra’da Tasarlandı!

Facebook, kartların New York ve Londra’da bir ekip ya da sanatçı ve Illustrator tarafından tasarlandığını söylüyor. Facebook’un açıkladığına göre geçen seneye göre yüzde 25 oranında sevgililer gününü kutlaması muhtemel ilişki durumunu güncelleyenler çiftlerin olduğunu açıkladı.

TNW