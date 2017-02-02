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Facebook TV İçin Adımlar Atıldı. Apple TV Benzeri Platform Geliyor.

2 Şubat 2017 12:02 Sosyal Medya
Facebook TV İçin Adımlar Atıldı. Apple TV Benzeri Platform Geliyor.

Facebook TV için, Apple TV benzeri platform ve formatta yayın yapabilecek uygulama üzerinde çalışıyor.

The Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre; Facebook TV çözümü ve Netfilx gibi özel içerek sunmak için uygulama geliştirmeye başladı.

Youtube  gibi, videoların 20. saniyesinden sonra reklamlar karşımıza çıkabilecek. Bu reklamın ne zaman görüneceğini ise içerik üreticisi belirleyecek. Elde edilen gelirin yüzde 55’i içerik sahibine, yüzde 45’i ise Facebook’a kalacak. Facebook, TV uygulamasında kendi içeriklerine de yer verecek.

Yüksek kalite video içerikleri ve 10 dakikadan uzun orijinal yapımların yer alması bekleniyor. Senaryolu programlar, spor ya da eğlence içeriklerini kapsıyor.

Facebook’un yeni video merkezli uygulaması, orijinal ve premium video içeriklerine ev sahipliği yapacak. Facebook, bunun için

Facebook, konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

 

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