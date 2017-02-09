Facebook Yardım Topluluğu Özelliği, Hayat Kurtaran Özellik!

Facebook hayat kurtaracak özelliği bugün itibariyle kullanıma sundu.

Facebook Güvenlik Kontrolü Özelliği kapsamında yeni bir özelliği daha devreye aldı. Facebook Yardım Topluluğu !

Facebook, bugün itibariyle Güvenlik Kontrolü kapsamında yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Yardım Topluluğu (Community Help), insanların herhangi bir kriz sonrasında gıda, barınak ve ulaşım gibi konularda yardımlaşmalarına olanak sağlayacak.

Yardım Topluğu , şu şekilde işliyor:

Herhangi bir doğal afet veya kaza kaynaklı felaket gerçekleşmesi durumunda insanlar artık Yardım Topluluğu’nu görecek. Güvenlik Kontrolü üzerinden bağlantı kurup mesajlaşarak hem yardım bulabilecek, hem de başkalarına yardım edebilecek.

Paylaşımlar artık kategori ve lokasyona göre görüntülenebilecek. Bu sayede ihtiyacı olanların yardım bulması kolaylaşacak.

Facebook Yardım Topluluğu

Kriz zamanlarında bağlanma her zamankinden daha önemlidir. Facebook Bugün, insanların bir kriz sonrasında yiyecek, barınak ve ulaşım gibi bulmalarını ve yardım etmelerini sağlayan, Topluluk Yardımı adlı Güvenlik Kontrolü güncellemesi duyurdu.

Afet zamanlarında Facebook, uygulamayı kullanan insanların, arkadaşlarına ve ailelerine, afetten veya kriz ortamında sonra iyi durumda olduklarını söylemek istediklerini fark etti. Bu nedenle 2014’te bu davranışın daha da kolaylaştırılması için Güvenlik Kontrolü adını verdikleri özelliği devreye almıştı.

Güvenlik Kontrolü o günden bu yana yüzlerce kez etkinleştirildi ve kullanıldı. Ancak topluluğun birbirine yardım edebilmesi için daha fazla şey yapabileceğine inanan Facebook bu yardımı bir adım daha ileriye götürdü.

Yardım Topluluğu ile insanlar birer krizden sonra bağışta veya yardımda bulunacakları kişileri bulabilir ve yardımda bulabilir ve başkalarına doğrudan mesaj verebilir. Yayınlar kategori ve yere göre görüntülenebilir ve böylece insanlara ihtiyaç duydukları yardımı bulmaları kolaylaşır.

Downloads: