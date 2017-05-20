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Facebook Yemek Siparişi Seçeneği Sunmaya Başlıyor

20 Mayıs 2017 - 11:00 Mobil Uygulamalar
Facebook Yemek Siparişi Seçeneği Sunmaya Başlıyor

Facebook Yemek Siparişi Seçeneği Sunmaya Başlıyor.

Facebook yemek siparişi işini sevdi.

Facebook, uygulama ve masaüstü sitesinde yeni bir yemek siparişi seçeneği sunmaya başlıyor. Masaüstündeki “Keşfedin” bölümüne veya uygulama menüsüne gidip hamburger simgesini tıklarsanız, Facebook aracılığıyla yakındaki restoranlar dolu bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Facebook Yemek Siparişi Seçeneği Sunmaya Başlıyor

Facebook Yemek Siparişi işine de girdi. Yeni özellik sayesinde Restoran Listesinden herhangi birinin Facebook sayfasında sipariş verebileceğiniz gibi Restoranın menüsünden siparişleri seçip uygulama üzerinden de direkt satın alabilirsiniz.

Uygulamanın ülkemizde nasıl uygulamanacağını henüz tam bilmiyoruz. Ancak görünen o ki Facebook yemek teslimat yapan Delivery.com ve Slice gibi iş ortaklarıyla çalışmaya başladığına göre ülkemizde de benzerlerinin olması yakındır.

Facebook.news

TechCrunch

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