Facebook’tan Yeni Yıla Özel Yılbaşı Kartları

Facebook’tan yeni yıla özel yılbaşı kartları!

Yılbaşı Kartları Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook’ta. Birbirinden güzel yılbaşı kartlarını sevdiklerinizde kolayca paylaşabilirsiniz!

Facebook, yeni yıl yaklaşırken özel yılbaşı kartlarını kullanıma sundu. Kartlar, Haber Kaynağı’nın en üstünde yer alacak ve insanlar beğendikleri kartı seçip, arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilecek.

Facebook, yılbaşı kartları ile bu dönemde insanların moralini yükseltmeyi ve gülümsemelerini sağlamayı hedefliyor. Dokunaklıdan eğlenceliye çeşitli seçeneklerin yer aldığı kartlardan dilediklerini seçenler, isterlerse özel bir mesaj yazıp aile ve arkadaşlarını etiketleyerek kartı Haber Kaynağı’nda paylaşabiliyor.



Facebook Happy new year cards