Facebook’un En Değerli Ülkesi Hindistan, Tam 241 Milyon Aktif Kullanıcı

Facebook’un Tepesinde şimdi Hindistan Var, Amerika’yı Geride Bırakmayı Başardı.

Artık Facebook’un En Değerli Ülkesi Hindistan, Facebook’un reklam verenlerine gönderdiği son rakamlara göre Hindistan Amerika’yı Geride Bıraktı.

Facebook’un reklam verenlere hazırladığı son raporda yer alan veriler artık Hindistan’ın ABD’yi geride bırakarak sosyal platformun en büyük izleyici kitlesi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Hindistan Facebook’un En Değerli Ülkesi

13 Temmuz tarihli raporda yer alan verilere göre Hindistan 241 Milyon aktif kullanıcı kitlesi ile en değerli ülke sıralamasında 1. sırada yer aldı. 2. sıraya gerileyen Amerika ise 240 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Platformun ülke sıralamalarının en üstündeki değişim, Facebook‘un dünya genelinde iki milyondan fazla aylık kullanıcıya sahip olduğunu duyurmasından sadece birkaç gün sonra geliyor.

Facebook’un En Değerli Ülkesi Hindistan – Facebook’s Top Countries and Cities

Facebook, 2017’den bu yana her iki ülkede de etkileyici bir büyüme kaydetti ancak bu yeni rakamlar; Hindistan’daki aktif kullanıcıların Birleşik Devletler’dekinden iki kat daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor.

Hindistan’da aktif kullanıcılar, geçtiğimiz altı ay içinde (+50 milyon) yüzde 27 artarken; aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüzde 12’lik (+26 milyon) büyüme kaydedildi.

Facebook’un En Değerli Ülkesi Hindistan olduğunu gösteren veriler

Bu güçlü kazanımlara rağmen, Hindistan’daki sosyal medya penetrasyonu nispeten düşük kalırken; ülkedeki toplam nüfusun yalnızca yüzde 19’u geçen ay Facebook’u kullanıyor. Bu Amerika’nın yüzde 73’lük penetrasyonu ile kıyaslanıldığında oldukça düşük. Dünya genelinde ise ortalama yüzde 42 seviyesinde.

Elbette Facebook’un reklam verenlerine rapor ettiği sayıların günlük olarak da değişebileceğini belirtmekte fayda var. Sosyal Platform, iki milyondan fazla aktif kullanıcı kilometre taşını açıklamadan hemen önce küresel kullanıcı sayısına hafif bir düşüş eğiliminde olduğunu da bildirdi.

TNW