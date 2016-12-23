Firefox Çoklu işlem Modu’nu iyice Geliştirdi!

Firefox’un Çoklu işlem Modu Yakında çok daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.

FireFox çoklu işlem modu, yakında çok daha fazla kullanıcıya geliyor.

Chrome ve Edge tarayıcılarda olduğu gibi diğer tarayıcılarda istikrar ve güvenliği artırmak için çoklu işlem modunu kullanmaya yada devreye almaya başladı.

Firefox’un geliştiricileri son birkaç aydır tarayıcıyı hız, güvenlik ve güvenilirlik açısından rakipleriyle aynı seviyeye getirecek teknolojiyi yavaş yavaş devreye soktu. Chrome, Safari ve Edge gibi diğerleri zaten çoklu işlem kullanılarak tasarlandı. Sekmeleri, eklentileri ayırmak ve hatta ana tarayıcıdan ayırmak gibi.

FireFox Çoklu işlem Modu çok daha fazla kullanıcıya gelecek, yakında!

Çoklu işlem için onaylanan eklentilere sahip olan Firefox 50 kullanıcıları zaten bu teknolojiyi kullanıyor. Yeni teknoloji tarayıcının cevap verme süresini yüzde 400, sayfaların yüklenmesini de yüzde 700 oranında arttırmayı başardı.

Bu haliyle Google, Apple ve Microsoft’un hakim olduğu tarayacı alanında hem Windows’ta, hem Linux’ta, hemde OS X üzerinde farklı alternatif arayanlara seçenek sunmaya çalışıyor.

Engadget