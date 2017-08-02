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FireFox Send: Ücretsiz Kişiye Özel Şifrelenmiş Dosya Paylaşımı 1GB’a Kadar

2 Ağustos 2017 - 10:35 Mobil Uygulamalar
FireFox Send: Ücretsiz Kişiye Özel Şifrelenmiş Dosya Paylaşımı 1GB’a Kadar


Mozilla’dan Yeni Dosya Gönderme Aracı FireFox SEND

FireFox Send: 1GB’a Kadar Dosyalarınızı Ücretsiz Gönderin!

Mozilla açık kaynak kodlu internet tarayıcısı FireFox geliştirme çabaları içerisinde yer alan bir dizi yeni özellikleri test etmeye başladı.  Send uygulaması ile 1GB’a kadar kendini imha eden dosyaları paylaşma özelliği de var.

Kişiye özel, şifrelenmiş dosya paylaşımı

Dosyalarınızı güvenli, size özel, şifrelenmiş ve otomatik olarak silinen bir bağlantıyla gönderin. Özel dosyalarınız sonsuza dek internette kalmasın.
Nasıl Kullanılıyor?
Bu linke tıkla.  Dosyanı sürükle bırak. ve ortaya çıkan linki arkadaşına gönder. Hepsi bu!
Yüklediğin dosya için gösterilen bağlantı; yalnızca tek bir indirme veya 24 saate kadar (hangisi daha erken gerçekleşirse) çalışır.
Şimdi deneyin 
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