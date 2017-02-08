Flash Bellek Satın Alma Rehberi, Bellek Satın Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Flash Bellek Satın Alma Rehberi

Flash Bellek satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Flash Bellek Kapasitesi Ne Olmalı? USB Bellekte Marka Tercihi Neden Önemli? Tüm sorularınızın cevabı Flash bellek satın alma rehberi’mizde.

Bilgisayar kullanıcılarının en temel ihtiyaçlarından biri hiç şüphesiz USB bellek. Veri taşımak ya da depolamak amacıyla kullanılan bu sevimli küçük aygıt, işletim sistemlerini hızlandırmak gibi amaçlarla da tercih edilebiliyor.

Flash Bellek Satın Alma Rehberi, Nelere Dikkat Edilmeli?

Son yıllarda sıra dışı tasarımlarıyla ve daha da küçülen ebatlarıyla dikkat çeken flash diskler son derece dikkatli seçilmesi gereken ürünlerdir. Genellikle sadece kapasitesi dikkate alınarak seçim yapılıyor. Oysa bir flash bellek satın alırken markasına, sağlamlığına ve hızına da dikkat edilmeli oldukça önemlidir.

Flash Bellek Kapasitesi Ne Olmalı?

Aslında bir USB belleğin kapasitesinin ne olması gerektiği sorusunun yanıtını kullanıcı vermeli. Bu soruya en doğru yanıtı verebilmeniz için de flash diskleri ne amaçla ve ne sıklıkla kullandığınızı gözden geçirmenizde fayda var. Eğer veri depolama amacıyla kullanıyorsanız, kapasitesi yüksek bir ürüne yönelmeniz, bir süre sonra yetersiz alan uyarısı ile karşılaşmanızı önler. Sürekli olarak doküman ve veri taşıyorsanız, çalışmanız bittikten sonra mevcut verileri siliyorsanız, kapasitesi daha düşük bir flash disk sizin için yeterli olabilir.

Flash Bellek Satın Alma Rehberi

Piyasada kapasite bakımından oldukça geniş bir seçenek yelpazesi karşınıza çıkacağı için sizin ihtiyacınıza uygun bir ürün bulmakta zorlanmazsınız. 1 GB’den 2 TB’a (2048 GB) kadar uzanan kapasite seçenekleri aynı zamanda fiyat bakımından da farklı rakamlar eşliğinde kullanıma sunuluyor. Kingston DataTraveler Ultimate GT 2TB modeli yüksek kapasiteli belleklere iyi bir örnek diyebiliriz. Elbette USB bellek fiyatlarında belirleyici olan sadece kapasite değil. Marka, üretiminde kullanılan malzeme gibi unsurlar da fiyat farklılığını doğuruyor. Ancak her markanın flash disk modellerinde kapasite yükseldikçe, fiyatıda o oranda artacaktır.

Eğer bir çok kişi gibi sadece dosya, müzik ve fotoğraf aktarımı için kullanacağınız bir USB istiyorsanız 1 GB, 2GB, 4 GB boyutundaki ürünler arasında seçim yapmanız yeterli olabilir. Depolama amacıyla kullanacağınız bir USB için 8 GB, 16 GB gibi daha yüksek kapasiteli bir modele yönelmeniz gerekebilir. Fotoğraf üzerinden basit bir hesaplama yapabiliriz. 1 fotoğrafı ortalama 1 MB olarak hesaplayabilirsiniz. 1 GB 1024 MB anlamına gelir. Dolayısıyla 1 GB flash diske yaklaşık 1024 fotoğraf depolayabilirsiniz.

USB Bellekte Marka Tercihi Neden Önemli?

Günümüzde en çok tercih edilen markalar Sandisk, Kingston, Sony ve Toshiba oluyor. Ancak çok daha fazla sayıda marka ile karşılaşabilirsiniz. Bu markaların sıklıkla tercih edilmesinin nedeni üretimde dayanıklı malzeme kullanıyor olmalarının yanı sıra fiyat bakımından da makul rakamlar sunabiliyor olmalarıdır. Zira kızaklı yapıda olan flash belleklerin malzeme kalitesi ve aynı zamanda işçiliği oldukça önemli. Kötü işçilik, kalitesiz malzeme bir süre sonra kızak bölümünün bozulmasına neden olabilir. Bu durumda aygıt kullanılamaz ve yeni bir USB satın almanız gerekir. Üretimde genellikle plastik ve metal malzeme kullanılıyor. Ancak son dönemde silikon gibi farklı malzemeler de flash disklerin tasarımında kullanılmaya başlandı.

Flash Bellekte Kapasite Kadar Hız da Önemli

Yüksek kapasiteli bir flash diskin daha hızlı olacağı bilgisi doğru değil. Yüksek kapasiteli bir USB bellek çok düşük bir okuma yazma hızına sahip olabilir. Bu nedenle ürün seçimi yaparken hızına ayrıca dikkat etmelisiniz. Genellikle karşınıza USB 2.0 ya da USB 3.0 gibi kavramlar çıkar. Çok sayıda kişi aygıtın okuma yazma hızını ifade ettiğini düşünse de aslında bu kavramlar aygıtların arabirim desteklerini ifade eder. Hız ile bağlantısını açıklamak gerekirse, USB 2.0 destekli bir ürün 15 – 21 MB/s okuma ve 5 – 9 MB/s yazma hızına sahip olur. USB 3.0 teknolojisi ise 240 MB/s okuma ve 160 MB/s yazma hızını sunar. Fakat kullandığınız bilgisayar USB 3.0 teknolojisini desteklemiyorsa, aldığınız USB 2.0 hızında çalışır.

Veri Güvenliğini Gözden Kaçırmayın

Piyasada şifre koruma ya da yazma koruma destekleri yazılıma kazandırılmış olan çok sayıda flash bellek bulabilirsiniz. Aktardığınız ya da depoladığınız verilerin güvenliğini sağlamak adına USB belleklerin bu özelliklerini de gözden kaçırmamanız ve mutlaka kullanmanız gerekir. Çünkü bu küçük aygıtları sürekli yanınızda taşıdığınızı unutmayın. Dolayısıyla çalınma ya da kaybolma olasılığı her zaman baki. Bu durumda içerisinde bulunan verileri gizli tutabilmek için farklı veri koruma sistemleri sunan, şifreleme programları ile kullanılabilen modelleri tercih etmenizde fayda olacak.

Yazma koruma özelliği ise USB bellekleri virüslerden koruyan bir uygulama. Eğer bu desteğe sahip bir ürünü seçer ve yazma koruma özelliğini aktif şekilde kullanırsanız, USB belleğe virüs bulaşması ve tüm dosyaların ve dokümanların kullanılamaz hale gelmesini önlemiş olacaksınız.

Flash Bellek Satın Alma Rehberi – Flash Bellek Nereden Alınır?