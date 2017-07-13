Fontgate Skandalı, Bir Garip Font Skandalı Pakistanı Karıştırdı

Fontgate Skandalı, Microsoft’un Calibri Fontu, Siyasi Skandalın Merkezinde.

Fontgate Skandalı, Bir Garip Font Skandalı Pakistanı Karıştırdı!

Bir Garip Font Skandalı Pakistanın Ülke gündemine Oturdu. Calibri Fontu Pakistan Başbakanını oldukça zor durumda bıraktı. SİYASİ SKANDAL’ın anahtarı Calibri Fontunun tarihinde yatırıyor.

Pakistan’da ortalık FontGate Skandalı ile karıştı. Microsoft’un Calibri Font’u Pakistan Başbakanının değişmesine sebep olabilir.

Pakistan Başbakanı ve ailesi hakkında başlatılan soruşturmada sızan belgelerde görülen Microsoft Calibri yazı tipi – FONTU, skandalı en önemli ayrıntısı haline dönüştü.

Pakistan Başbakanı, kızının yurtdışındaki finansal varlıklarını gizlemek için sahte belgeler düzenlemekle suçlanıyor.

Soruşturmayı yürüten mali araştırmacıların dikkatini çeken bir ayrıntı Pakistan Başbakanının değişmesine sebep olabilir.

Calibri Font’u 2007 yılına kadar halkın kullanımına sunulmamış !

2006 yılına ait olduğu öne sürülen belgelerde (Başbakan Navaz Şerif’in kızı Navaz Meryem’e ait olduğu öne sürülen belgeler) 2007 yılında herkesin kullanımına açılan Microsoft Calibri yazı fontu kullanılmış.

Araştırma ekibinin raporuna göre Calibri yazı fontu, 2007 yılına kadar halka sunulmamıştı.

Microsoft Calibri FONT’un Tarihi Geçmişine Bakıldığında 2007 yılında Microsoft PowerPoint, Excel, Outlook ve WordPad’de varsayılan yazı tipi olduğu görülüyor. Fontun 1.0 sürümünü 2005 yılında dahi Microsoft’un web sitesinden indirmek mümkündü.

Font uzmanı Thomas Phinney’e göre Microsoft Calibri Fontu, 2004 yılında bir Windows ön sürümünde mevcuttu.

Şimdi gözler FONTGATE SKANDALI olarak sosyal medyada yankı bulan bu teknik ayrıntı için YÜKSEK MAHKEMENİN kararına çevrilmiş durumda.

Ülkenin yüksek mahkemesi eğer soruşturmayı daha da ilerletmek isterse, bu teknik bilgiler çok önemli rol oynayacaktır.

#Fontgate Skandalı olarak adlandıran Calibri Skandalı Twitter üzerinde yayılmaya devam ediyor.

Twitter kullanıcıları #fontgate etiketi ile gönderdikleri tweet’lerde hükümet ile dalga geçiyorlar. İşte bir kaçı;