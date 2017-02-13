Ford, Argo AI’ya 1 Milyar $ Yatırım Yapacak, Hedef Otonom Araçlarda Liderlik

Otonom araçlarda liderliği hedefleyen Ford, Argo AI’ya 1 Milyar $ yatırım yapacak

Ford, otonom araç geliştirme uzmanlığını; Argo AI’nın robotik deneyimi ve yapay zeka yazılım gücüyle birleştirecek ve önümüzdeki 5 yıl boyunca Argo AI’ya 1 Milyar $ yatırım yapacak.

Google ve Uber’in eski yöneticileri tarafından kurulan Argo AI, Ford’un 2021’de sunacağı tamamen otonom sürüşe sahip araç projesi için Ford’un içinden ve dışından mühendisler ve robotlarla çalışıp yeni yazılım platformu oluşturacak.

Ford’un Argo AI’ya yaptığı yatırım, otonom araç öncülüğünü güçlendirecek ve Ford, geliştirilecek bu teknolojiyi gelecekte başka şirketlere de lisanslayabilecek.

Ford Argo AI Yatırımı!

Ford Motor Company, 2021 ylında pazara sunacağı otonom aracın sanal sürücü sistemini geliştirmek amacıyla Argo Al şirketine önümüzdeki 5 yıl boyunca 1 milyar $ yatırım yapacağını ve bu teknolojinin farklı markalara da lisanslanabileceğini duyurdu.

Google ve Uber’in eski yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Argo AI, Ford’un içinden ve dışından, otonomi konusunda çalışan mühendis ve robot bilimcileri bir araya getirecek. Robot teknolojisi ve yapay zeka konularında uzman kişilerin liderliğini ise Argo AI kurucuları, şirket CEO’su Bryan Salesky ve COO Peter Rander yürütecek. Brayn Salesky ve Peter Rander, Carnegie Mellon Ulusal Robot Teknolojisi Mühendisliği Merkezi mezunu ve sırasıyla Google ve Uber’in otonom sürüş takımlarının eski liderleri olma özelliğine sahipler.

Ford Başkan ve CEO’su Mark Fields,

“Önümüzdeki on yıl otomobillerin otonom olmasıyla tanımlanacak ve otonom araçların toplumdaki etkisi; Ford’un hareketli montaj hattının 100 yıl önce yaptığı gibi olacak” dedi.

Fields sözlerine;

“Ford bir yandan otomotiv ve mobilite şirketi olarak büyürken, pazara otonom araç sunma konusundaki öncülüğümüzü de güçlendirecek; aynı zamanda bu teknolojiyi başkalarına da lisanslamamızı sağlayacak olan Argo AI’ya yaptığımız yatırımın; paydaşlarımız için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz.” Şeklinde devam etti.

Ford Argo AI’nin robotik yeteneğini uzmanlığıyla birleştirecek!

Ford’un sanal sürücü sistemini geliştiren mevcut ekip, otonom araçların beyni olacak olan yazılımı Argo AI’nın robotik yeteneği ve uzmanlığıyla birleştirecek. Bu inovatif ortaklık Ford’un SAE 4 seviyesindeki otonom araçlarına yönelik sanal sürücü sistemini sunmak için çalışacak.

Bu süreçte Ford, otonom araç platformu, sistem entegrasyonu, iç ve dış tasarımı, üretimi ve uyumluluk tescil prosedürlerini yürütmeye devam edecek. Argo AI, Ford’un otonom araç yazılım geliştirme çalışmalarına ortak olarak sürücüsüz otomobillerin ticarileşmesini güçlendirecek.

Bu yılın sonuna kadar, Argo AI’nin Pittsburgh’taki merkezinde, Güneydoğu Michigan ve Kaliforniya Körfezi’ndeki yerlerinde 200’den fazla ekip üyesinin çalışması bekleniyor.

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