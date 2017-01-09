Ford Online Aksesuar Kataloğu, Araçlarınızı Şık Aksesuarlarla Kişiselleştirin!

Ford Online Aksesuar Kataloğu Yayınlandı!

Ford Online Aksesuar Kataloğu 2017 hazır. 2017’e hem yeni modelleriyle hem de aksesuarlarını tanıtmak için oluşturduğu yeni platformuyla oldukça hızlı girdi.

Türkiye’nin en genç ve en geniş model ailesine sahip olan Ford, yepyeni bir platformla müşterilerinin hizmetinde.

FORD ONLINE AKSESUAR KATALOĞU’NA HOŞGELDİNİZ

Yeni bir stil arıyor, aracınızı korumak istiyor ve hatta sürüş deneyimizini daha eğlenceli ve kolay hale mi getirmek istiyorsunuz? Bir kaç tıklama ile Ford aksesuarları hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz!

Araçlarını şık aksesuarlarla kişiselleştirmek , sürüşlerini daha eğlenceli bir hale dönüştürmek isteyen Ford müşterileri www.fordaksesuar.com sitesi üzerinden orijinal Ford aksesuarları hakkında bilgi alabilecekler.

Ford Online Aksesuar Kataloğu 2017

Ford, aracı için yeni bir stil arayan ve eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyen Ford müşterilerine, yeni yayına aldığı Online Aksesuar Kataloğu ile model bazında orijinal ve garantili aksesuar alternatifleriyle araçlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor. Ford müşterileri www.fordaksesuar.com web sitesinden, otomobil ve ticari araçlarına uygun aksesuar çeşitlerine ulaşabilirken, ürün montajının en yakın hangi bayide yapılabileceği bilgisini de anında edinebiliyorlar.

Ford’un yeni Online Aksesuar Kataloğu’nda iç ve dış tasarım öğeleriyle birlikte bir çok fonksiyonel aksesuar seçeneğine yer verilirken, pick-up segmentindeki temsilcisi Ranger modeli için de hobilerine zaman ayıran müşterilerine birçok outdoor aksesuar alternatifi sunuyor.

Web ve mobil versiyonu ile hizmete sunulan aksesuar web sitesinde, müşteriler, ürünleri detaylı özellikleriyle inceleme, fiyatlar hakkında bilgi edinme, ayrıca satınalma ve montaj işlemi için en yakın bayi bilgilerine ulaşma imkanı bulacaklar.