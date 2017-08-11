Ford Sıfır Faiz Kampanyası 36 Bin TL, Sıfır Faiz, İşte Şartlar!

Ford’dan bayram öncesi Ağustos ayına özel “0 faiz” fırsatları

Ford Sıfır Faiz Kampanyası 36 Bin TL,15 Ay, Sıfır Faiz Fırsatı Ağustos ayında da devam ediyor. Ford Sıfır Faiz Kampanyası, 36 Bin TL, Sıfır Faiz, İşte Şartlar!

Ford, tüm binek ve ticari modellerinde sunduğu Ford Sıfır Faiz ve peşin alım indirimlerini Ağustos ayında da sunmaya devam ediyor.

Binek araçlarda Ağustos ayına özel “0 faiz” fırsatları ve cazip teklifler

Ağustos ayında devreye aldığı kampanyasıyla müşterilerine binek araçlarda* “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko alınması durumunda 36.000 TL, 15 ay ve %0 faiz kampanyası sunan Ford, bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30.000 TL, 15 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyasını sürdürüyor. Ayrıca, 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere de %1 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Kuga ve Courier Journey modellerinde 20.000 TL, 20 ay ve %0,99 faizli kredi kampanyası Ağustos ayında da devam ederken, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20.000 TL, 20 ay, %0,95 faiz desteği sunulmaya devam ediyor. Ağustos ayı içinde satın alınan tüm Ford Focus ve Courier modellerinde, Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim Ford müşterilerini bekliyor.

Ticaride Ağustos’a özel avantajlı kampanyalar ve “0 faiz” fırsatı devam ediyor

Transit minibüs** modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55.000 TL, 12 Ay, %0 faiz kampanyasını Ağustos ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine için 50.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi desteği sunuyor.

Buna ek olarak;Ağustos ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modellerinde 50 Bin TL, 18 Ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası; Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko satın alan müşterilere ise 55.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

Connect modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda; 36.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere ise %2 peşin alım indirimi sağlanıyor.

Ford Custom, Transit, Courier*** ve Ranger modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24.000 TL, 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşteriler için 20.000 TL, 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası sunuluyor.

Ford kampanyaları hakkında detaylı bilgi, Ford Yetkili Satıcılarında ve www.ford.com.tr internet sitesinde.

* Yeni Ford Kuga, Mustang, Edge, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST ve Courier Journey modelleri kampanyaya dahil değildir.

** Koltuksuz minibüs ve okul paketli modelleri kampanyaya dahil değildir.

*** Courier Journey modeli kampanyaya dahil değildir.