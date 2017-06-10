Ford Sıfır Faiz Kampanyası Haziran FIRSATLARI, Kaçırmayın!

Ford’un avantajlı “0 faiz” fırsatları Haziran ayında da devam ediyor

Ford Sıfır Faiz Kampanyası Haziran Ayında da Devam Ediyor, Kaçırmayın !!!

Ford, Haziran ayında hem binek hem de ticari modellerde müşterilerine “0 faiz” fırsatı ve peşin alım indirimleri sunmaya devam ediyor. Focus ve Courier modellerinde de Haziran ayı boyunca Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim Ford müşterilerini bekliyor.

Ford Sıfır Faiz Kampanyası Devam Ediyor

Binek modellerde “0 Faiz” Haziran’da Ford müşterilerini bekliyor

Ford, Haziran ayında müşterilerine binek araçlarda (2017 Model Yeni Ford Kuga, Mustang, Edge, Focus RS, Focus ST, Fiesta ST ve Courier Journey modelleri kampanyaya dahil değildir) “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko alınması durumunda 30.000 TL, 18 ay ve %0 faiz kampanyasını ve bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30.000 TL, 15 ay, %0 faiz kampanyası sunuyor. Ayrıca, 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için de %1 peşin alım indirimini sunuluyor. 2017 model yılı Kuga ve Courier Journey model araçlarda 20.000TL, 20 ay ve %0,99 faizli kredi kampanyası Haziran ayında da devam ederken, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20.000 TL, 20 ay, %0.95 faiz desteği de sunmaya devam ediyor.

Ticaride yaza özel avantajlı kampanyalar ve “0 faiz” fırsatı

Transit minibüs (Koltuksuz minibüs modelleri kampanyaya dahil değildir) modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55.000 TL 12 Ay; %0 faiz kampanyasını Haziran ayında da sürdüren Ford; paketten yararlanmayan müşterilerine için 50.000 TL, 12 ay %0 faizli kredi desteği sunuyor. Buna ek olarak; Haziran ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modelleri için ilk 3 ay ödemesiz 40.000 TL, 12 Ay vade; %0 faiz kredi kampanyası da Ford müşterilerini bekliyor. Ayrıca, Courier(Courier Journey modelleri kampanyaya dahil değildir) modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası Haziran ayında da devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.

Custom, Transit, Connect ve Ranger modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24.000 TL; 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası sunulurken, kampanyadan yararlanmayan ve destekli krediyi kullanmayan müşteriler için 20.000 TL; 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası ve peşin alım indirimleri devam ediyor. %0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için 2017 Model Transit Van(Transit Camlı Van modellerinde peşin alım indirimi geçerli değildir); Transit Kamyonet, Custom Van, Custom Kombi, Custom Kombi Van müşterileri için %2, Connect ve Ranger modellerinde %1 peşin alım indirimi sunuluyor.

Ford Trucks da Haziran’da faizleri sıfırlıyor, kazançları katlıyor

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks da; Haziran ayında düzenlediği kampanyalarla bu yaz da müşterilerine avantajlı ve cazip teklifler sunuyor. Haziran’da Ford Trucks Yol Serisi modellerinde 130.000 TL; 12 Ay ve %0 faiz destekli kredi kampanyası (Kampanya 6×2 yataklı kabin ve 8×2 yol kamyonlarında geçerlidir) devam ederken; Çekici Serisi modellerinde de 200.000 TL, 12 ay, %0 faiz veya 50.000 Euro, 24 ay; %0 faiz destekli iki yeni kredi kampanyası daha müşterilere sunuluyor.

Ford Sıfır Faiz Kampanyası ve diğer kampanyaları hakkında detaylı bilgi, Ford Yetkili Satıcılarında ve www.ford.com.tr internet sitesinde.