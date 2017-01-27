Ford SmartLink, Eski Arabalara WiFi, LTE Bağlantı Özellikleri Getiriyor

Ford SmartLink Ford ve Lincoln’un 2010 – 2016 modellerine LTE bağlantı imkanı sağlıyor.

Ford SmartLink ile aracınıza WiFi ve LTE bağlantı imkanı sunabilirsiniz.

Aracınıza bir WiFi bağlantı noktası ve LTE desteği getirmek için yeni bir araç almanıza gerek yok. Ford SmartLink bu imkanı sunacak bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir örneği Chrysler’in 2008’den bu yana Uconnect ile bu imkanı tüketicilerine sunuyordu. GM ise onu takip edenlerden oldu.

Bu alanda Ford’un Sync Platformunun çok geniş bir tüketici ağına hitap ettiğini söylemek biraz zordu.

Şimdi, bu özelliklere sahip olmayan modellere iyi haber geldi. 2010 – 2016 model yılında Ford ve Lincoln araçlarının sahipleri, otomobilin direksiyon simidinin altındaki yer alan OBD-II diagnostic portuna takılan 4G LTE bağlantısı ekleyebilirler.

SmartLink WiFi bağlantı noktası ve ayrıca akıllı telefonlara dayalı uzaktan başlatma, kilitleme ve kilit açma, araç sağlık ve güvenlik bildirimleri ve konum yardımı vaat ediyor.

Henüz fiyat konusunda bir açıklama yok.