Ford Trucks “Yolunuza Sağlık” Hizmeti, 0 Km Alan Herkese 7/24 Ücretsiz

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, hem kendilerinin hem de aile fertlerinin sağlığıyla ilgili acil durumlarda ve danışmak istedikleri her türlü sağlık sorunlarında yanlarında olmak için “Yolunuza Sağlık” adında önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor.

Ford Trucks ve Medline Acil Sağlık iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Ford Trucks’tan 0 km araç satın alan herkes aile fertleri ile birlikte “Yolunuza Sağlık” hizmetinden faydalanabilecek.

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri deneyimiyle global pazarlarda ve Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren Ford Trucks, 1995’ten bu yana evde sağlık ve ilkyardım eğitim hizmetleri veren Medline Acil Sağlık ile birlikte müşterileri için “Yolunuza Sağlık” adında 7/24 hizmet veren ayrıcalıklı bir projeyi hayata geçiriyor.

Ford Trucks ve Medline Acil Sağlık Hizmetleri işbirliğiyle gerçekleştirilen bu proje kapsamında; Ford Trucks’tan 0 km araç satın alan herkese ikamet adresinde kayıtlı aile fertleri ile birlikte 1 yıl boyunca 7/24 Medline Acil Durum sağlık hizmetleri sunulacak. “Yolunuza Sağlık” üyeliğine sahip olan herkese, Acil Doktorlu Kara Ambulansı Hizmeti, Telefonla Tıbbi Danışmanlık Hizmeti ve acil durum uygulamalarında kullanılan ilaç, malzeme gibi tüm ekipmanlar ücretsiz olarak sağlanacak. Bu hizmet ile Ford Trucks müşterileri kilometrelerce uzaktayken dahi gözleri arkada kalmayacak. Hem aile fertlerinin hem de kendilerinin her türlü sağlık sorunlarında doktorlar sadece bir telefon uzağında olacak.

Doktorlu ve yoğun bakım donanımlı kara ambulans hizmeti

Bu yeni hizmet kapsamında acil bir durumda tek numarayla; Ford Trucks müşterilerinin ve aile fertlerinin, bulunduğu yere acil doktor ve yoğun bakım donanımlı ambulans iletilecek. Sonrasında tedavilerinin tamamlanması ve en uygun hastaneye nakli sağlanacak. Hastanın en güvenli ve hızlı şekilde hastanedeki yatağına teslim edilerek, yakınlarının haberdar edilmesi sağlanacak. Uluslararası standartlarda hizmet veren ambulanslarda; doktor, anestezi teknisyeni ve ilkyardım eğitimi almış ekip tüm süreçlerde gerekli sağlık desteklerini sunacak.

Bir telefonla doktordan tıbbi danışmanlık alma imkanı

Ford Trucks Yolunuza Sağlık hizmeti kapsamında 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz tıbbi danışmanlık hizmeti de sunulacak. Tek bir numara üzerinden doğrudan görevli doktora ulaşılarak; verilecek tıbbi danışmanlık hizmetiyle üyelere her türlü sağlık sorunları için gerekli bilgiler verilecek ve yönlendirmeler yapılacak. İlk çalışta doktor tarafından açılan bu telefona, üyeler cep telefonlarından alan kodu çevrilmeden ulaşılabilecek.

Medikal bilgi köprüsü ve hastane organizasyonu

Üyelik kapsamında hastanın; tedavi kurumu (hastane vb.), ambulans, hasta yakını ve/veya doktoru arasında iletişimi de sağlanacak. Hastanın durumu belli bir donanıma sahip hastaneye götürülmesini gerektiriyorsa; proje kapsamında görevli ekip hasta ve hasta yakınına bu konudaki alternatifleri sunarak, hastanın hastanedeki yerinin önceden hazırlanmasını da sağlayacak. Hizmet kapsamında hastanın acil durumu bir bütünlük içinde ele alınacak ve yönetilecek.

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri deneyimi ile “Her Yükte Birlikte” sloganını benimseyen Ford Trucks; bu yeni hizmetiyle sürücüler yoldayken ve ailesinden uzaktayken de yanlarında olmayı ve her yükte birlikte olma vaadinin altını doldurmayı amaçlıyor.

İçiniz hep rahat olsun diye artık yoldayken sağlığınızla ilgili her durumda, acil olan veya danışmak istediğiniz her türlü konuda Ford Trucks Yolunuza Sağlık Hizmeti hep sizinle. 7/24 istediğiniz an, istediğiniz noktadan ulaşabileceğiniz bu hizmetle, sizin de içiniz rahat, bizim de. Üstelik siz çok uzaklarda işinizin başındayken, gözünüz arkada kalmasın diye Ford Trucks ailenizi de yalnız bırakmıyor!

Ford Trucks Yolunuza Sağlık Hizmeti’nden sizinle aynı adreste ikamet eden aileniz de faydalanabiliyor.

“Yolunuza Sağlık” hizmeti ile ilgili tüm detaylara 444 36 73 veya fordtrucks.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.