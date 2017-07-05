Formik Asitten Güç Alan Otobüs Bu Yıl Yola Çıkabilir

Formik Asitten 25 KW’lık Enerji Elde Edilerek Çalıştırılan Otobüs

Öğrenciler, formik asitin 25kW’lık güce nasıl dönüştürüleceğini bulmuşlar. Formik Asitten Güç Alan Otobüs Bu Yıl Yola Çıkabilir.

Sürdürülebilir araç yakıtı gelişimi kendi içinde çeşitli zorluklar barındırmaya devam ediyor. En azından uygulanabilir fikirler ortaya koymak ile fikirler öne sürmek arasındaki dengeyi bulmak oldukça zor. Yenilenebilir enerji ile çalışan arabalar harika fikir ama biliyorsunuz..

Bununla birlikte, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden (FAST Ekibi) öğrenciler, formik asitten elde edilen enerji ile bir otobüsü sürmeye izin veren bir sistem için harika bir tasarım oraya koyarak başarı elde etmiş gibi görünüyor. 6 Temmuz’da resmi olarak açıklanan yeni sistem (Nickname:REX) formik asidi elektriğe çeviriyor.

Formik asit endüstriyel düzeyde kolayca ve ucuza üretilen ve genellikle hayvan yemlerini korumak için kullanılır.

Formik Asitten Güç Alan Otobüs Nasıl Çalışıyor?

Team FAST, % 99’luk formik asit ile bir performans artırıcı ajan içeren bir harman kullanarak Hydrozine’i yaratıyor – bu da, bir pil’e dört kat daha fazla enerji sağlıyor. Otobüste bu elde edilen gücü kullanıyor. Hidrojeni ayırırken üretilen CO2, elektrik üretim işlemi sırasında kullanılır, bu nedenle tamamen karbon nötrdür. Sıfır Emisyon!

FAST ekibi nihai testlere devam ediyor olsa da otobüsün yıl sonuna kadar tamamen faaliyete geçeceği umuluyor.