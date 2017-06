Forza Motorsport 7 Xbox One X ile 4K kalitesine geçmenizi sağlıyor.

Forza Motorsport 7 Oyunu 3 Ekim’de satışa çıkıyor, ancak Ultimate Edition müşterileri erken erişime sahip olabiliyor.

Forza Motorsport resmi olarak geri döndü. Microsoft, amiral gemisi yarış serisinin en son sürümünü E3 2017’de açıkladı. Daha önceleri Project Scorpio olarak bildiğimiz yeni adı Xbox One X ile birlikte yükseltilmiş oldu. Forza Motorsport 7 son haliyle, Microsoft‘un bugüne kadarki yapılmış en güçlü konsol olarak lanse ettiği Xbox One X ile birlikte sunulacak.

Yeni ve güncellenmiş oyun 4K/60 Fps ile çalıştırılabilirken aynı zamanda dinamik hava efektlerine de sahip oldu. Özellikle oyuncular yağmur çamur gibi yarışmaları etkileyen çevresel faktörlerin oyuna daha fazla eklenmesini istiyordu.

Oyun tanıtımında yeni araçlarında duyurusu yapıldı. Porsche 911 GT2 RS ile prömiyer yapılmış oldu. 700 farklı aracın yer aldı oyun 3 Ekim’de geliyor.

Basın açıklamasında ise , Xbox cihaz ailesine (ayrıca Windows 10 bilgisayarlar) 3 Ekimde geliyor diyor.

Ultimate Edition müşterilerinin 29 Eylül’den itibaren erken erişim hakkı olacak.

Take the lead with the launch of #Forza7 on October 3! #Xbox pic.twitter.com/qk9sRIP12M

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) 11 Haziran 2017