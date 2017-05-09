Fotoğraf Meraklısı Annenize Alınabilecek Anneler Günü Hediyesi

Fotoğraf meraklısı annelere, Anneler Günü Hediyesi alınabilecek Hediye Tavsiyesi

Anneler Gününe sayılı günler kaldı. Canon EOS M10 Fotoğraf Meraklısı Annenize verilebilecek en iyi hediyelerden biri olabilir. Fotoğraf Meraklısı Annenize Alınabilecek Anneler Günü Hediyesi ?

Canon, teknolojiyi seven annelere özel hediye seçenekleri sunuyor. Annenize değiştirilebilir lensle fotoğrafçılığa adım atabileceği, sade tasarım ve kolay kullanım özelliklerine sahip Canon EOS M10 hediye edebilirsiniz. Tek mürekkep şişesi setiyle 7000 renkli ve 6000 siyah baskı alabilen yazıcı Canon PIXMA G3400 da ev yazıcısına ihtiyaç duyan anneleri sevindirecek.

Fotoğraf Meraklısı Annenize Alınabilecek Anneler Günü Hediyesi CANON EOS M10 ile Anneniz fotoğraf dünyasına adım atsın

Fotoğraf çekmeyi seven annenize yanından ayırmak istemeyeceği Canon EOS M10 hediye edebilirsiniz… Kolay ve yaratıcı kontrol imkanı sağlayan, değiştirilebilir lense sahip Canon EOS M10, DSLR performansını taşınabilir boyda, kompakt bir gövdede sunuyor. Canon EOS M10 ile fotoğraf çeker gibi kolaylıkla film de çekilebiliyor.

Selfie’ci anneler, 180˚ eğilebilen 3,0 inç sezgisel dokunmatik ekranıyla en özel anlarını kolayca kaydedebiliyor.

Tasarruf seven annelere ise önerimiz Canon PIXMA G3400

Tek mürekkep şişesi setiyle 7000 renkli ve 6000 siyah baskı alabilen yazıcı Canon PIXMA G3400 tasarruflu annelere özel bir Anneler Günü hediyesi olabilir. Baskı, tarama ve fotokopi fonksiyonlarını sunan hepsi bir arada yazıcı olma özelliğine sahip Canon PIXMA G3400, gelişmiş özellikleriyle karmaşık belgelerin veya yüksek kaliteli fotoğrafların baskısı için 60¹ saniye gibi çok kısa bir süre içinde kenarsız 4 x 6” fotoğraf baskısı alabiliyor.

PIXMA G3400 ile kablo kullanmadan bilgisayardan, akıllı telefon ve tabletlerden baskı alınabiliyor.

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