Fujifilm GFX 50S Satış Fiyatı Belli Oldu, Mart Ayında Satışta!

Merakla beklenen 50.4 Mp orta format aynasız FujiFilm GFX 50S Mart ayında satışa çıkıyor.

FujiFilm GFX 50S Satış Fiyatı belli oldu. 50.4 Megapiksellik FujiFilm GFX 50S medium-format mirrorless kamera 6500$ satış fiyatı ile önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

Geçen yıldan bu yana Fujifilm’in GFX 50S üzerinde çalışmakta olduğunu biliyoruz. Orta format sensörlü ayna içermeyen bir kamera. Ancak bu zamana kadar bu yeni kameranın ne kadar satış fiyatı olacağı belli olmamıştı.

FujiFilm GFX 50S Satış Fiyatı 6500 Dolar!

Neyse ki Fujifilm bu modelini bekleyenler için Şubat ayı sonunda mağazalarda sadece body’nin 6500$’a satılacağını açıkladı. Bu fiyat Hasselblad’ın X1D 9000$’lık modelinden daha hesaplı duruyor.

Fujifilm’in yeni fotoğraf makinesinde 50.4 megapiksel çözünürlüklü CMOS sensör, bir X Pro işlemci (X-Pro2 ve X-T2’nin üzerinde aynı olan), 117 nokta otomatik odaklama sistemi, yüksek çözünürlüklü elektronik vizör ve 3.2 inç LCD dokunmatik ekran bulunuyor.

Galeri: Fujifilm GFX 50S ve Fujinon GF lens basın resimleri | 7 foto

Garip bir şekilde 4K video desteği yok. GFX 50S 1080p’yi 24,25, ve 30 fps’de yakalayabiliyor.

Fujifilm GFX 50S modeli için 3 GF lensi duyurdu.

GF63mm f / 2.8 – 1500 Dolar.

GF32-54mm f / 4- 2300 Dolar.

GF120mm f / 4 – 3000 Dolar.

Doğal olarak fiyatlar aslında çokta ucuz değil. Ancak profesyoneller için rakiplerine oranla çok daha hesaplı. Son yıllarda ortaya çıkan en iyi kameralar arasında olma potansiyeline sahip.







Engadget