Galaxy Note 7 Neden Patladı? Canlı Yayın Pazartesi 04:00’te!

Samsung Galaxy Note 7’nin neden patladığını bu pazartesi günü açıklıyor.

Samsung Galaxy Note 7 Neden Patladı? 2016’nın En Büyük Gizemi pazartesi cevaplanıyor.

Samsung, henüz Note 7’nin patlama nedenini henüz açıklamasa da Reuters şirkete yakında kaynaklara dayandırdığı iddia ile sebebi okurlarına duyurdu.

Samsung, Güney Kore’de yerel saatle Pazartesi günü sabah 10:00’da düzenleyeceği bir basın toplantısı ile konuyu açıklayacak. Söz konusu basın toplantısı Samsung.com üzerinden de canlı yayınlanacak.

23 Ocak 2017 10 am KST / 23 Ocak 2017 04:00 Türkiye saati ile

Büyük ihtimalle söz konusu problemden batarya sorumlu tutulacak.!

Note 7 Neden Patladı Canlı Yayın! Pazartesi! www.samsung.com canlı!

Samsung:

Birkaç ay süren kapsamlı soruşturmayı takiben, Samsung yöneticileri Galaxy Note7 olaylarının nedenini ve kalite geliştirme planını Seul’deki bir basın toplantısında duyuracak.on (Jan. 23, 2017 at 10 am KST / January 22 at 8 PM ET)

Samsung Electronics, Galaxy Note7 patlamasında neden olan olay ile ilgili hem kendi bulgularını, hemde bağımsız komisyonun bulgularını ve konuya getirilen çözümleri paylaşacak.

Reuters