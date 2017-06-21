Samsung Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi, 8 Ağustos’ta New York’ta

Samsung Galaxy Note Serisini Yeniden Canlandırmaya Hazır

Samsung Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi, 8 Ağustos’ta New York’ta Duyurulabilir.

Samsung Galaxy Note Serisini yeniden canlandırmaya hazır. Anlamlı bir şekilde Ağustos ayında ve 8 Ağustos’ta yeniden piyasaya sürülecek. Anlaşılan Note 7’nin güvenlik sıkıntıları Note serisini yavaşlatmıyor.

Samsung Galaxy Note 7 pil sorununun bir sonraki Samsung Galaxy Note 8 ‘i serbest bırakmasına engel olmuyor. Reuters‘ın kendi kaynağına dayandırdığı haberine göre Samsung 8 Ağustos’ta New York’ta düzenleyeceği etkinlikle Galaxy Note 8 ‘i resmen duyurmak istiyor. Hatırlayacağınız gibi Note 7’yi de Ağustos’ta duyurmuştu.

Telefonun kendisi ile ilgili bir detay açıklanmasada daha önceki söylentiler doğrulanmış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi 8 Ağustos 2017 !

Galaxy S8 Plus‘ın 6.2 inç ekranından biraz daha büyük ve kavisli bir ekrana sahip olacak. Reuters’ın kaynağına göre arka tarafında iPhone 7 Plus‘ta olduğu gibi bir çift kamera bulunacak.

Herşeye rağmen Samsung’un Yeni Note Serisini daha öncekine benzer bir takvimle piyasaya sürmekte acele ettiğine dair tam bir işaret yok. Note 7’deki çöküntüden sonraki süreci S8 ile test etmiş durumdalar.S8’de benzer küresel bir çöküntü yaşanmadı.

Kısaca şirketin her zamanki gibi işine geri dönmemesi için bir sebep yok. Ama Note Serisini uzun bir aradan sonra başlatması içinde bir baskı hissettiğini söyleyebiliriz.

Samsung açıcısında burada giderilmesi gereken iki problem var. Birincisi Note 7 alıpta iade etmek zorunda kalan kullanıcıların korkularını bertaraf etmekle birlikte, ikinci olarak yeni iPhone lansmanından önce piyasaya sürerek iPhone satışlarına da bir anlamda yavaşlatması gerekiyor.

Samsung Galaxy Note 8’i 8 Ağustos’ta teslim etmeye başlaması durumunda alternatif arayan müşterileri elinde tutabilir.