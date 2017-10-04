Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus Kamera Test Sonuçları Açıklandı

Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus Kamera Test Sonuçları Açıklandı!

Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus Kamera Test Sonuçları açıklandı. Puanlara bakılırsa eşitlik söz konusu. Hangisi daha iyi sorusu? gizemini korumaya devam ediyor? Açıklanan sonuçlar iki modeli yaratanların bizimkisi daha iyi demesine engel değil.

Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus Kamera Test Puanlarında Eşitlik, liderliği paylaşan iki yeni amiral gemisi!

İster beğenin ister beğenmeyin, DxOMark hali hazırda akıllı telefon kamera testleri konusunda en kaliteli olan test olma özelliğini koruyor. Orada alınan puanlar sektör tarafından kabul görüyor. Şirketler pazarlamalarını buradaki puanlar üzerinden yapıyor.

Özellikle yeni iPhone 8 Plus‘ın piyasaya sürülmesinden sonra yeni kazananın kim olacağı ciddi şekilde merak ediliyordu. Açıklanan son sonuçlara göre ortada şimdi iki kazanan var.

DxOMark 94 Puan verdiği Samsung Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus Kamera İncelemesi sonrası Fan Savaşları daha da kızışacak.

Yapılan incelemede bazı özelliklerde Note 8 daha iyi performans sunarken bazılarında da iPhone 8 Plus kamerası daha iyi sonuçlar üretti. Toplamda iki şampiyon var.

Note 8’in avantajları arasında, çoğunlukla ikincil kamera, nispeten gürültülü ve düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken flaş ile otomatik ve hızlı netlik sağlaması yer alıyor. Bu nedenledir ki Portreler yapmak veya hızlı hareket eden bir sahneyi çekmek için Samsung’un kamerası sizin istediğiniz sonuçları verebilir.

Öte yandan iPhone, özellikle istikrarlı olağanüstü yüksek dinamik aralık performansına, doğru yüz pozlaması ve mükemmel genel video performansına sahiptir.

Her ikisininde tahmin edebileceğiniz gibi zayıf noktaları vardır.Note 8 aşırı durumlarda ayrıntı kayıplarına yol açabilecek sınırlı bir dinamik aralığına sahiptir. Parlak aydınlatma ve iç mekanlarda beyaz denge problemlerine sahiptir. Apple’ın cihazı ise bazen otofokus ile fazlaca uğraşıyor, düşük ışıklı ortamlarda gerçek rengi ortaya çıkaramıyor ve düşük ışıklı videolarda gürültü ortaya çıkabiliyor.

Şimdi soru şu: Tüm bu eksikler ve artılar cihaz seçiminde ne kadar etkili oluyor?

Açıkçası bu sorunun cevabı biraz karışık. Fotoğraf tercihine göre seçim yapanların kişisel tercihine bağlı.

Daha doğru renk aralığını tercih etmek isteyenler için iPhone doğru tercih iken;

Düşük ışıklarda daha iyi sonuçları ve çekimlerden hoşlanıyorsanız doğru tercih Galaxy Note 8 olacaktır.

Elbette tüm bunlar DxOMark puanlarını baz aldığınızda geçerli değerlendirmeler. Testler her durumu ve sizin için neyin önemli olduğunu atlayabilirler. Bunun yanında telefonun geri kalan kısımlarını beğenmek gibi bir başka büyük sorunda var.

Fanatik derecesinde Android Kullanıcıları veya iOS kullanıcıları için rakibin en iyi kamerayı yapması bile tercihinizi kesinlikle değiştirmeyecektir. Burası kesin.

Yinede DxOMark’ın iki yeni amiral gemisi değerlendirmelerine göz atmak isterseniz linkleri aşağıda. Bizden söylemesi.

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