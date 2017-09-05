Galaxy Note 8 ve Xperia XZ1 Netflix HDR Desteği Sunucak

Sadece 3 Android Modelinde olan HDR Netflix Desteği

Samsung Galaxy Note 8 ve Xperia XZ1 Netflix HDR Desteği Sunucak.

HDR kalitesinde Netflix Oynatabilen akıllı telefon modelleri bir elin parmağını geçmiyor. Sadece 3 Android Akıllı Telefon modelinde bu destek mevcut.

Galaxy Note 8 ve Xperia XZ1 Netflix HDR Desteği Eklenen En Son Akıllı Telefon Modelleri Oldu

Hareket haindeyken Netflix’in bir birinden muhteşem şovlarını HDR kalitesinde seyretmeniz için Samsung Galaxy Note 8 veya Sony’nin Xperia XZ1 modelinden birine sahip olmanız gerekiyor. Android Police’in yayınladığı SSS bilgilere göre daha önce bu desteği sunan diğer 3 Android telefon modeli LG G6, LG V30 ve Sony Xperia XZ1.

Birbirinden harika ve özel şovlar sunan Netflix HDR ilk olarak Mayıs ayında LG G6 ile piyasaya çıkmıştı. O zamandan beri Netflix, diğer HDR özellikli birkaç telefona da yöneliyor, ancak LG G6 Dolby Vision standardını kullanan tek cihaz olmaya devam ediyor.

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birine sahip olanlar veya almayı düşünenler Netflix HDR ‘nin keyfini çıkarabilir. Bunun için telefonun ve uygulamanın en son yazılım güncellemelerini yapmış olmanız yeterli.

Netflix HDR Desteği Olan Android Telefon Modelleri

LG G6 LG V30 sony Xperia XZ Premium Sony Xperia XZ1 Samsung Galaxy Note 8

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