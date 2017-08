Galaxy Note 8 Videosu, Note 8’e Galaxy S8 Pro PLUS’mı Desek!

Samsung’un yeni amiral gemisi 23 Ağustos’ta tanıtılıyor. Samsung heyecanı diri tutmak için bir video yayımlandı.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’i resmi olarak tanıtmadan önce bir sonraki Android Akıllı telefonu için heyecan verici bir teaser video yayımladı.

Note 8 ile ilgili bir çok sızıntı ve tahminlerde olduğu gibi bu yıla damgasını vuran Galaxy S8’in göreceli olarak ölçeklendirilmiş bir büyük versiyonu olduğunu gösteriyor. Samsung’un Galaxy S8 ve S8 Plus modelinden genel anlamda kullanıcıların çok memnun kaldığını düşünürsen bu güzel bir haber gibi görünüyor. Elbette Samsung Note 8’de işi sıkı tutuyor, zira Note 7 faciasındaki tecrübeyi tekrar yaşatmak istemiyor.

Daha Büyük İşler Yapmak için Güçlü Bir Cihaz parolasıyla yayımlanan videoda ;

Galaxy S8 Plus PLUS yada Galaxy S8 PRO PLUS gibi bir şey oluyor.