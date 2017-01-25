Galaxy S7 Edge Pembe Çizgi Sorunu, Piksel Resetleme Nasıl Yapılır?



Samsung Galaxy S7 Edge Pembe Çizgi Sorunu giderek yaygınlaştı.

Samsung Galaxy S7 edge ekranlarında beliren dikey pembe çizgi cihaz kullanıcılarını oldukça rahatsız etti. Ekranda beliren dikey bir pembe çizgiyi nasıl yok edebilirsiniz?

Myce‘te yer alan habere göre , pembe çizgi problemi 2016 yılının Mart ayına kadar uzanıyor. Ancak son dönemde artmış durumda. Bazı kullanıcılar, ekranlarının sağ kısmında, yukarıdan aşağıya kadar uzanan pembe bir çizgi belirdiğini söylüyor. Üstelik bu çizgi durup dururken ortaya çıkıyor; her hangi bir darbe ya da müdahale söz konusu değil.

Galaxy S7 Edge Pembe Çizgi Sorunu Garanti Kapsamı dışında kabul edilebiliyor.

Myce’ın söylediğine göre Samsung’un bu sorunu garanti kapsamında kabul edip etmemesi, servis noktasına göre değişiyor. Ancak genel olarak Samsung’un, sorunu garanti kapsamında görmediği söyleniyor.

Bu konuda geçici bir çözüm sunan Myce, Bunun geçici bir çözüm olduğunu üstüne basa basa belirtiyor. Telefonunda buna benzer problemi olanların yapması gerekenler ise şöyle;

Eğer ilk denemede başarı sağlayamazsanız, Myce aynı yöntemi tekrar denemenizi öneriyor.

Samsung Piksel Resetleme Nasıl Yapılır?

1- Telefon tuş takımını açın.

2- *#0*# yazın.

3- Kırmızı, yeşil ve maviye tıklayın. Böylece tüm pikselleri resetlemiş olacaksınız.

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