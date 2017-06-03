Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880$’dan Satışa Çıktı



Samsung Galaxy S8’e Yeni Özel Sürüm Daha Çıkardı.

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü !

Samsung’un yeni amiral gemisi Disney işbirliğiyle geçtiğimiz hafta vizyona giren ve serinin beşinci filmi Karayip Korsanları 5 Salazar’ın intikamı filmine özel bir Galaxy S8 tasarladı. Karşınızda Samsung Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü ve Hakkında bilmek isteyeceğiniz Herşey!

Nisan ayında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S8, Galaxy Note 7’nin muhteşem (ve yanıcı) başarısızlığından sonra teknoloji dünyasının titanının ihtiyaç duyduğu başarıyı sağladı. Şirket yeniden yüksek satış rakamlarına ulaşmaya başlamışken bu trendi sinema filmleri edisyonları ile devam ettirmek istiyor.

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880 Dolar!

880 Dolara Samsung Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü almak varken bir anlamda sıkıcı normal sürümlerden almak isteyesiniz ki?

Yeni sürümün standart sürümden bir farkı teknik anlamda yok. 4 GB RAM ve 64 GB bellekle bildiğimiz Galaxy S8 özellikleri ile geliyor.

Iron Man Edition edition’lı S6 Edge modelinde gördüğümüz o kalite bu sürümde de olacak mı?



Galaxy S8 için geliştirilen özel kapakta kuru kafa logosu, figürü ve Pirates of the Caribbean yazısı göze çarpıyor.