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Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880$’dan Satışa Çıktı

3 Haziran 2017 - 10:29 Mobil Samsung
Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880$’dan Satışa Çıktı

 
Samsung Galaxy S8’e Yeni Özel Sürüm Daha Çıkardı.

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü !

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880$'dan Satışa Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi Disney işbirliğiyle geçtiğimiz hafta vizyona giren ve serinin beşinci filmi Karayip Korsanları 5 Salazar’ın intikamı filmine özel bir Galaxy S8 tasarladı. Karşınızda Samsung Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü ve Hakkında bilmek isteyeceğiniz Herşey!

 

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880$'dan Satışa Çıktı

 

Nisan ayında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S8, Galaxy Note 7’nin muhteşem (ve yanıcı) başarısızlığından sonra teknoloji dünyasının titanının ihtiyaç duyduğu başarıyı sağladı. Şirket yeniden yüksek satış rakamlarına ulaşmaya başlamışken bu trendi sinema filmleri edisyonları ile devam ettirmek istiyor.

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880 Dolar!

880 Dolara Samsung Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü almak varken bir anlamda sıkıcı normal sürümlerden almak isteyesiniz ki?

Yeni sürümün standart sürümden bir farkı teknik anlamda yok. 4 GB RAM ve 64 GB bellekle bildiğimiz Galaxy S8 özellikleri ile geliyor.

Galaxy S8 Karayip Korsanları Özel Sürümü 880$'dan Satışa Çıktı

 

Iron Man Edition edition’lı S6 Edge  modelinde gördüğümüz o kalite bu sürümde de olacak mı?


Galaxy S8 için geliştirilen özel kapakta kuru kafa logosu, figürü ve Pirates of the Caribbean yazısı göze çarpıyor.

 

 

PhoneArena
Samsung (YouTube)
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