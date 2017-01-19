GarageBand ve Logic Pro X Müzik Uygulamalarına Önemli Güncellemeler Geliyor

Güçlü ve yeni özellikler amatörlerden profesyonellere her seviyeden müzisyeni destekliyor.

Apple bugün her seviyeden müzisyene yönelik; iPhone, iPad ve Mac’te kullanılabilen heyecan verici yeni özelliklere sahip müzik yapma uygulamalarında önemli güncellemeler yapılacağını duyurdu.

iOS için GarageBand 2.2, şimdi güçlü ve yaratıcı sintisayzır Alchemy’nin yanı sıra; müzik aletleri ve ses parçaları arasında arama yapmayı her zamankinden daha kolay hale getiren; yeni bir ses tarayıcı ile birlikte geliyor.

Logic Pro X 10.3 Modern Arayüz!

Logic Pro X 10.3, modern bir arayüz; profesyonel ses prodüksiyonu için yeni özellikler ve yeni MacBook Pro’daki devrim yaratan Touch Bar için destek ile birlikte; profesyoneller için daha da güçlü bir araç haline gelerek kullanıcı dostu ve bağlama duyarlı kontrolleri kullanıcıların parmak uçlarına getiriyor.

Logic Pro X kullanıcıları, Mac’leri yanlarında olmadığında iPhone veya iPad’lerini kullanarak Logic oturumlarına yeni parçaları uzaktan ekleyebilecekler. Yeni paylaşım seçeneği sayesinde, kullanıcılar bir Logic projesinin GarageBand ile uyumlu özel bir versiyonunu iCloud’a yükleyip; bu versiyonu daha sonra iOS aygıtlarında açabilecek ve her ilham geldiğinde yeni kayıtlar ekleyebilecekler. Proje tekrar iCloud’a yüklendiğinde, yeni eklenen tüm parçalar Mac’te açılan orijinal Logic projesinde otomatik olarak görünecek.

Apple Uygulamalar Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Prescott,

“Müzik her zaman Apple’ın DNA’sının bir parçası oldu. Müzik yapma uygulamalarımız iOS için GarageBand ve Logic Pro X’te; eğlenceli ve güçlü bir güncelleme daha yapmaktan heyecan duyuyoruz,” açıklamasını yaptı.ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu güncellemeler hem müzikle hobi olarak uğraşanlara hem de muhteşem müzikler yapmak için; yazılımlarımızdan ve donanımlarımızdan yararlanan profesyonel müzisyenler ve ses mühendisleri topluluğuna çok çeşitli yeni ve aranan özellikler sunuyor.”

Oscar ve Grammy ödüllü prodüktör ve besteci Paul Epwoth ise,

“Logic Pro X, hem benim hem de birlikte çalıştığım sanatçılar için yaratıcı sürecin vazgeçilmez bir parçası. Yeni profesyonel özelliklerin eklenmesi beni çok sevindirdi,” dedi ve ekledi: “Alchemy sintisayzırın en büyük hayranlarından biri olarak; seyahatteyken veya stüdyoda olmadığım zamanlarda iPhone veya iPad’imi alıp GarageBand’i kullanarak; Logic oturumlarım için yeni parçalar yapabilecek olmaya bayıldım.”

iOS için GarageBand

iOS için GarageBand, iPhone ve iPad’e daha da geliştirilmiş müzik oluşturma seçenekleri getirirken eğlenceli ve kolay kullanım özelliğini de koruyor.

Uygulama, Touch Instruments’ı keşfetmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştıran ve tam olarak aradığınız sesleri bulmanızı sağlayan; yeniden tasarlanmış bir ses tarayıcısına sahip.

Dünyanın en yenilikçi modern sintisayzırlarından biri olan ve Logic Pro kullanıcılarının büyük beğenisini toplayan Alchemy, iOS’a geliyor. EDM, Hip Hop, Indie, Rock, Pop ve daha birçok müzik türlerinden; Apple tarafından tasarlanmış 150’yi aşkın ses parçasını kapsayan zengin bir koleksiyon sunuyor. Alchemy’deki Transform Pad sayesinde, kullanıcılar gerçek zamanlı olarak sekiz ses enstantanesi arasında geçiş yaparak etkileyici sintisayzır performansları yaratabilecekler.

iOS için GarageBand’de müzik kaydetmek de kullanıcılara en iyi performanslarını kaydetmeleri için birden çok olanak tanıyor. En beğendikleri kayıtlar arasında seçim ve geçiş yapma imkanı sunan Çoklu Kayıt özelliğiyle daha da kolaylaşıyor.

Bu sürümde tek dokunuşla ulaşılabilen; eğlenceli vokal efektleri sunan ve kullanıcılara perde düzeltme, bozulma ve gecikme gibi daha da geliştirilmiş; stüdyo efektleri sağlayan yeniden tasarlanmış bir Audio Recorder da bulunuyor. Miksleri üzerinde daha da fazla kontrol sağlamak isteyen deneyimli kullanıcılar; interaktif grafikli bir Visual EQ ve genişletilebilir, yaratıcı ses tasarımı için üçüncü taraf Audio Unit eklentisi efektlerini kullanma olanağı dahil olmak üzere; ileri düzey ses işleme araçlarından oluşan yeni bir koleksiyondan yararlanabilecekler.

Logic Pro X

Logic Pro X, müzisyenlere ve ses mühendislerine müziklerini düzenlerken ve mikslerken daha fazla kontrole sahip olma olanağı tanıyarak; Logic’i ses prodüksiyonu için daha da güçlü bir araç haline getiren gelişmiş yeni özellikler sunuyor. En yeni sürümde çeşitli çalışma ortamlarında okunabilirliği artıran yeni ve modern bir tasarım yer alıyor.

Logic Pro X aynı zamanda MacBook Pro’daki devrim yaratan yeni Touch Bar için destek sağlayarak; zaman çizgisi görünümünde projenizde gezinme olanağı sunuyor ve seçilen tüm parçalar için ses düzeyi kontrollerine ve Smart Controls’e rahatça erişmenize imkan tanıyor. Yeni performans kontrolleri, çeşitli müzik gamlarına göre özelleştirilebilen piyano klavyesini kullanarak veya vuruş oluşturmak için davul tablalarına dokunarak, Touch Bar ile yazılım müzik aletlerini çalmanıza ve kaydetmenize olanak veriyor. Atanabilir tuş komutu düğmeleri, Touch Bar kontrollerini özelleştirmenize imkan sunarak sık kullandığınız klavye kısayollarını ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebileceğiniz şekilde düzenlemenizi sağlıyor.

Parça Alternatifleri, kullanıcıların herhangi bir parçanın bölgeleri ve düzenlemelerinden oluşan farklı çalma listeleri oluşturup bu çalma listeleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Bu özellik çeşitli yaratıcı fikirlerle denemeler yapmayı veya geliştirme aşamasındaki bir parçanın farklı versiyonlarını değerlendirmeyi kolaylaştırıyor. Seçime Dayalı İşleme, kullanıcıların Logic veya üçüncü taraf efekt eklentilerinden oluşan tüm kombinasyonları seçilen bir veya daha fazla ses bölgesine uygulamalarına olanak sunuyor. Ses kalitesini optimize etmek için çok kullanışlı olan bu özellik, yaratıcı ses tasarımı için de harika bir araç.

Logic Pro X, 64 bit toplama motoru, 192 ek veri yolu ve gerçek stereo pan ile stereo sinyaller için ayrı kontrol sağlayarak profesyonel miksleme için daha da güçlü bir araç haline geliyor.

Fiyatlar ve Bulunabilirlik

iOS için GarageBand güncellemesi, bugünden itibaren tüm mevcut kullanıcılar ve tüm yeni iOS aygıtları için ücretsiz olarak sunuluyor. iOS için GarageBand hakkında daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edin.

Logic Pro X güncellemesi bugünden itibaren tüm mevcut kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor. Logic Pro X hakkında daha fazla bilgi için sayfayı ziyaret edin.