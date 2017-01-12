Garanti Bankası Paragaranti Müşterilerine Şifre Sıfırlama Postası Gönderdi!

Garanti Bankası tarafından yollanan yanlış e-posta müşterileri tedirgin etti!

12 Ocak 2017 saat 00:10 da yaşadığım bir olaydır. Garanti bankası uygulaması olan paragaranti.com ‘ u finansı takip etmek için kullananlardanım. Garanti Bankasını da aktif olarak kullanmaktayım. Ama saat 00:10 ‘ da gelen bir e-posta ile tedirgin oldum. Fotoğrafta görüldüğü üzere paragaranti tarafından yollanan Şifre Sıfırlama Talebi geldi. Ben böyle bir şifre talep etmedim. Hemen garanti bankası müşteri hizmetlerini 444 0 333 numaralı telefondan aradım.

İnternet bankacılığı yetkilisine bağlandığımda sorun anlaşıldı ve içim rahatladı.

Müşteri temsilcisinin vermiş olduğu bilgiye göre : ” Paragaranti.com sisteminin yenilendiğine dair bir e-posta yollayacaktık yanlışlık ile mail veritabanımızda bulunan tüm müşterilere şifre sıfırlama e-postası gönderdik” dedi. Ve ekledi ” gönderilen e-postayı dikkate almayınız”

Banka tarafından yollanan e-posta SPAM klasörüne düşmesi de dikkatlerden kaçmadı..

Garanti Bankası tarafından yapılan henüz resmi bir açıklama yok.