Geleceğin Web Tarayıcısı Böyle Olsa Nasıl Olurdu? Ücretsiz Opera Neon Deneyin!



Opera Neon Özelliği, web tarayıcısını mini masaüstüne dönüştürüyor!

Geleceğin web tarayıcısı nasıl olur diye merak edenler için Opera Neon’a ücretsiz göz atın, sizi şaşırtacak.

Opera Neon Konsept tarayıcı birçok modern masaüstü web tarayıcının aksine, internette gezinti yaparken normalde yaptığınız diğer işler ile de meşgul olabileceğiniz farklı bir platform sunuyor.

Modern masaüstü web tarayıcıları pek çok şey yapabilse de, genelde sadece internette gezinti için kullanılıyor. Tarayıcıların önemli bir kısmının tasarımında insanların web üzerinde gezinirken meşgul oldukları diğer şeyler dikkate alınmıyor.

Neon, bir web tarayıcısından ziyade akıllı bir masaüstü Dönüşüyor!

Özellikle aynı anda birden fazla sekmenin yerini değiştirdiğinizde show başlıyor. Daha görsel ve düzenli bir görüntüye sahip olan Neon’da sekmeler ve kısayollar balon şeklinde ekranın kenarındaki kontrol çubuğuna taşınıyor. Neon, bir web tarayıcısından ziyade akıllı bir masaüstüne dönüşüyor.

Geleceğin Web Tarayıcısı Opera Neon!

Gözlerinizi Şenlendirin!

Sevdiğiniz Opera tarayıcı özellikleri, Hızlı Arama, eğlenceli, hızlı Arama, görsel sekmeler ve göz atma oturumunuzu başlatmak için hareket halindeki çok amaçlı adres çubuğu ile yeniden tasarlandı. Opera Neon, bilgisayarınızın duvar kağıdını tarayıcıya getirerek masaüstünüzdeki dağınıklığı gideriyor. Ücretsiz duvar kağıdınızı da tasarlayabilirsiniz. free Neon-inspired wallpaper.

İki sayfayı yan yana çalıştırmak zor değil!

Kullanıcılar açık sekmelerden birini ekranın üst kısmına doğru sürüklediğinde ortaya bölünmüş bir görünüm çıkıyor. Kullanıcılar arka planda bir medya player gibi müzik dinleyebiliyor.

Duyularınızı harekete geçirin

Opera Neon’un yeni geliştirdiği fizik motoru “physics engine”, internete yeniden hayat veriyor.Sekmeler ve diğer nesneler gerçek nesneler gibi size yanıt verir; tüm nesnelerin bir ağırlıkları vardır ve sürüklendiğinde, itildiğinde veya patladığında doğal bir şekilde hareket ediyor. Bu haliyle bir masaüstü tarayıcı penceresinden çok daha fazlasını sunuyor. Opera Neon gördüğün her obje üzerinde sana kontrol imkanı sağlıyor.

Görsel sekmeler ve yer çekimi

Opera Neon, aktif kullanıcıların takdir edebilecekleri iki özellik daha barındırıyor. Akıllı sekme sistemi sayesinde sık kullanılan sekmeler ön plana çıkarken, kullanıcılara web sayfalarından hızlı biçimde ekran görüntüsü alma imkanı da sunuluyor.

Geleceğin Web Tarayıcısı Opera Neon Mac ve Windows için yayınlandı

Opera Neon, Mac ve Windows kullanıcıları için yayınlandı. Bir deney aracı niteliği taşıyan Neon’dan şu an için ana Opera internet tarayıcısının özelliklerini beklememekte fayda var.