Gelecek Nesil NFC, Akıllı Telefonlar Yakın Bir Gelecekte Bu Teknolojiyi Kullanacak

Gelecekte Telefonlar Cihazları Elektromanyetik Alanlarına Göre Tanıyacak.

Gelecek Nesil NFC, Yakın bir gelecekte Akıllı Telefonlar bu özelliği kullanacak…

Geleceğin Telefon Özelliği ElektroManyetik Emisyon Algılama.. O da ne? mi diyorsunuz? NFC kullanıyormuş gibi düşünün ancak herhangi bir etiket “tag” gerektirmiyor. Gelecek Nesil NFC, Telefonlar Cihazları Elektromanyetik Alanlarına Göre Tanıyacak.

NFC, günümüzde Android telefonlarda standart bir özellik halini aldı. Elbette kullanırken diğer uçtaki cihazların antenleri ile hizalama konusundaki becerisizliklerden bahsetmiyoruz. Bu nedenle Caregie Mellon Üniversitesinin “Future Interfaces Group” pratik olarak NFC teknolojisinin bir sonraki gelişimi üzerinde bir çalışma konsepti geliştiriyor.

Gelecek Nesil NFC, Elektromanyetik emisyon algılama …

Geçen yıl Disney Araştırmacılarının işaret ettiği gibi;

“Her elektrikli cihazın kendi benzersiz elektromanyetik alanı vardır, Bu nedenle bu özellik yalnızca aygıt gerçekten kapalı olmadığı sürece kimlik olarak kullanılabilir.”

Bu temelden yola çıkan ekip, Küçük bir donanım ve yazılım büyüsüyle prototip bir akıllı telefon geliştirmeyi başardı. 2013 yılında çıkarılan değiştirilmiş MOTO G elektromanyetik algılama kabiliyeti ile donatılmış durumda. Böylece herhangi bir elektronik cihazı sadece birine dokunarak tanıyabilirsiniz.

Cihazların türlerini sınıflandırmak için Makine Öğrenimi kullanan prototip MOTO G, bağlı cihazların hepsini herhangi bir yerine dokunarak, ona karşılı gelen uygulamayı bulup ayarlarını değiştirebiliyor.

Phillips Hue LED ampul, buzdolabı, TV, termostat, yönlendirici, akıllı kapı kilidi, projektör ve daha fazlası.

Bir kahve makinesi gibi aptal cihazlar bile bu sayede tanınabilir. Elbette Telefonların onu kontrol edemeyeceği açık. Ancak kişi diğer etkileşimleri bu sayede yapabilir. Kahve kapsülünü dokunarak değiştirebilir mesela.

İlginç olan ise ekip bir başka demoda telefon üzerinden çeşitli cihazlara dokunarak onlar ile farklı bir iletişime de izin veriyor. Örneğin bir monitöre dokunarak size bir dosya veya önceden seçilmiş metinleri telefondan PC’ye gönderme seçeneği sunuyor. Windows’taki NFC özelliğinden çok daha basit.

Prototip her ne kadar altta bir “dongle” içeriyor olsa da, Geliştiren Ekip, bu yeni elektromanyetik algılama teknolojisinin ticarileşmiş versiyonunun telefonların mevcut anteninin ve şasisinin kullanılabileceğini düşünüyor. Teknolojinin en büyük zorluklar arasında gürültüyü azalmak ve tekniği iyi ayarlamak, aynı model cihazlarda, elektromanyetik imzalardaki farklılıkları iyi ayırabilmek geliyor.

Gelecekte bu özelliği akıllı telefonlarda ne zaman görebiliriz?

Ekibin Grup Direktörlerinden Chris Harrison ticarileşmenin en az bir yıl alabileceğini söylüyor. NFC‘nin geleceği Elektromanyetik Alan Algılama Teknolojisi…

Akıllı Telefonlar Artık Tüm cihazları yönetmekte kullanabileceğimiz araç oluyor.