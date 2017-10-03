General Motors Elektrikli Otomobilde Hedef Yükseltti, 20 Otomobil Planı!

General Motors 2023 Elektrikli Otomobil Planını Açıkladı

General Motors Elektrikli Otomobilde Hedef Yükseltti, 20 Otomobil Planı! GM 2023’e Kadar 20 Adet Elektrikli Araç Satmayı Planlıyor.

General Motors geçtiğimiz yıl elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket 2023’e kadar sadece elektrikle çalışan 20 adet araç satmayı hedefliyor.

Pazartesi günü yapılan bu açıklama diğer otomobil devleri Volvo, Ford, Toyota, Audi ve diğer şirketlerin elektrikli otomobil üretmek konusundaki planları ve yatırımlarının artmasından sonra geldi. Tüm bu modellerden önce Tesla’nın elektrikli otomobil üretmek için en başı çektiğini unutmamak gerekiyor.

GM geçtiğimiz yıl bir veya en fazla iki elektrikli otomobil üretmek gibi kısa vadeli hedefleri vardı. Şimdi ise bu yeni 5 yıllık plan içerisinde 20 adet elektrikli Chevrolet Bolt EV veya başka bir model üretmek istiyor. Küçük bir filo yapmak istiyor.

General Motors Elektrikli Otomobilde Hedef Yükseltti. Chevrolet Bolt EV Yaramış!

Şirketin ilk elektrikli otomobili Chevrolet Bolt EV’den çok şey öğrendiğini gösteriyor. Şirketin Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada Mark Reuss;

“Gelecek bir gecede olmamasına rağmen GM; müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ödün vermeyen çözümlerle elektrikli taşıtların kullanımını ve kabulünü artırmaya kararlıdır diyor.”

Şirketin uzun vadeli ve sıfır emisyonlu araç taahhüdü; hidrojen yakıt hücreleriyle birlikte pil teknolojisine yönelik araştırmaları da içeriyor.

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