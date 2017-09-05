Gigabyte Dünyanın En Küçük GTX 1080 Ekran Kartını Duyurdu

GigaByte’tan Masaüstü kullanıcılarını sevindirecek Ekran Kartı!

Gigabyte Dünyanın En Küçük GTX 1080 Ekran Kartı’nı Duyurdu. Zahmetsiz bir isim GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G.

NVIDIA Max-Q serisi ile dizüstü oyun bilgisayarlar için grafik kartlarının boyutunu oldukça küçülttü. Peki masaüstü kullanıcıları için durum böyle mi? onlarda bu nimetten yani üst düzey performanstan ve modülerlikten sonuna kadar yararlanmak istiyor.

Tamda bu beklenilere cevap verecek yeni bir ürün Gigabyte’tan geldi. Gigabyte, dünyanın en küçük GTX 1080 ekran kartını duyurdu ve Bunun için zahmetsiz bir isim olan GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G’yi koymuş. Söz Konusu ekran kartının boyutu sadece 16,9 cm (6,7 inç).

Normal modellerden 4 cm daha kısa olan kart, Mini ATX kasalara da uyumlu. Hemde diğer GTX 1080 masaüstü ekran kartlarının güçüne sahip. 4K video, oyun ve VR performansını doyasıya yaşatabilir.

Dünyanın En Küçük GTX 1080 Ekran Kartı Soğutma işini nasıl yapıyor?

Bu boyutta bir kartın soğutması kolay olmasa gerek diyorsanız? GigaByte bakır kompozit ısı boruları ve özel bıçaklı tasarımlı 90 mm’lik bir fan kullanarak bu işi hallediyor.

Kompakt boyutlara rağmen 3D aktif Fan teknolojisine sahip sistem, hafif yük altında çalışırken neredeyse hiç ses duymazsınız. Gigabyte ayrıca one click overclocking yazılım desteğini de sunuyor.

Kullanılabilirlik ve fiyatlandırma özelliklerinden tam olarak henüz bahsedilmedi. Ancak boyutuyla orantılı olacak şekilde bir indirim beklemeyin.

Umarız ekran kartı boyutu için yapılan mühendislik kullanıcıya pahalıya patlamaz.

GeForce GTX 1080 Mini ITX 8G Özellikleri

Graphics Processing GeForce® GTX 1080

Core Clock Boost: 1771 MHz/ Base: 1632 MHz in OC Mode

Boost: 1733 MHz/ Base: 1607 MHz in Gaming Mode

(Reference Card Boost: 1733 MHz / Base: 1607 MHz)

Memory Clock 10010 MHz

Memory Size 8 GB

Memory Type GDDR5X

Memory Bus 256 bit

Card Bus PCI-E 3.0 x 16

Output Dual-link DVI-D*1 / HDMI *1 / DisplayPort*3

Digital max resolution 7680×4320

Multi-view 4

Card size H=37 L=169 W=131 mm

PCB Form ATX

DirectX 12

OpenGL 4.5

Recommended PSU 500W

Power Connectors 8 pin*1

Engadget