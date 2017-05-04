Gmail Android Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Yeni Önlemler Getirdi

Gmail Android Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Yeni Önlemler Getirdi.

Gmail Android Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Kullanıcılarını Korumak İstiyor.

Google, Gmail Android uygulamasında kimlik avı saldırılarına karşı yeni önlemler içeren güncellemesini yayımladı.

Son güncelleme ile Google, Gmail’in Android Sürümünde özellikle kimlik avı bağlantılarına “Pishing” karşı yeni bir koruma önlemi getiriyor.

Google Blogunda yer alan bilgiye göre kullanıcı şüpheli bir bağlantıyı tıkladığında aşağıda gösterilen bir uyarı alırsınız.(Geçen Sene Gmail’e gelen benzer uyarıla gibi)

İlginç olan ile Google’ın kendi web sitesi ile bağlantılı olduğundan bu yana bu problem ile ilgili bir çalışma yapmamasıydı.

Google’ın yine de kullanıcılarını korumak için daha fazla şey yapmaya çalışmasını görmek güzel. Şubat ayında da hatırlarsanız Javascript Eklentilerini engellemişti.