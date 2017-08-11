Gmail iOS Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Ekstra Güçlendirildi

Gmail kimlik avı sitelerini ziyaret etme konusunda sizi uyarıyor.

Gmail iOS Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Ekstra Güçlendirildi.

Gmail iOS’a Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Ekstra Önlemler Eklendi. Gmail iOS Uygulaması artık Şüpheli Bağlantı Linkleri için Sizi Uyarıyor.

Bir kaç ay önce Google milyonlarca Android kullanıcısının yaygın bir saldırıya maruz kalmasından sonra anti-phishing kimlik avını öneleme özelliklerini geliştirdi. Şimdi aynı ilave güvenlik özellikleri iOS kullanıcılarına getiriyor.

Gmail iOS Kimlik Avı Saldırılarına Karşı Size Uyarı Mesajı Verecek

15 gün öncesine kadar size gelmiş postalardan tıkladığınız şüpheli bağlantılarda size bir uyarı mesajı görüntülenecek. Erişmek istediğiniz URL’nin güvenilmeyen bir siteye yönlendirildiğini bilmeniz sağlanacak ve devam etmek istediğinize emin misiniz diye sorulacaktır.

Devam etmeyi seçerseniz, Google, ziyaret etmeye çalıştığınız web sitesinin “sahte” olarak tanımlandığına dair başka bir uyarı yükleyecektir. Bu sayede kimlik avı sitelerine karşı çok katmanlı bir koruma sağlanıyor.

Elbette Google sizi bu anlamda bir yere kadar koruyabilir. Siz yine de uyanık olun.