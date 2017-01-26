Gmail, JavaScript Eklentilerini Şubat Ayında Engellemeye Başlıyor

Gmail güvenlik sebebiyle .js uzantılı e-posta eklerini Şubat ayından itibaren engelliyor.

Gmail Javascript dosya eklerini engellenen dosya türleri arasına alıyor.

Herhangi bir nedenden dolayı birisine bir .js uzantılı Javascript dosyasını e-postayla göndermek istiyorsanız; bunu yalnızca Gmail aracılığıyla yapmanız için son birkaç gününüz var.

Gmail Posta Hizmeti, 13 Şubat’tan başlayarak JavaScript dosya eklerini engellemeye başlayacak. “.js” uzantısı aralarında “.exe, .msc” ve “.bat” içeren sınırlı dosya türleri listesine ekleniyor.

Söz konusu uzantıyla dosya göndermeniz durumunda ise güvenlik nedenleriyle engellendiğine dair uyarı mesajı alırsınız.

Gmail Javascript dosyalarını engelliyor!

JavaScript dosyaları genel olarak kötü değildir, ancak insanlar bunları e-postalara ekleyebilir, böylece bu e-maillerden birine tıkladığınızda bir kötü niyetli ve zararlı yazılım türleri için bir indirici görev görebilir.

Gmail .js dosyalarını bir .zip, bir .tgz, bir .gz veya bir .bz2 olarak gönderilmiş olsalar bile algılayabilir.

Peki nasıl gönderebilirsiniz?

Teknoloji devi Google, gerçekten bir arkadaşınıza veya bir iş arkadaşınıza Javascript dosyası göndermeniz gerekiyorsa bunu Gmail üzerinden değil de, Google Drive’a yüklemenizi ve öyle paylaşmanızı öneriyor.

Engadget