Gmail XP Desteğini Kapatıyor, Yakında XP Kullanıcıları Gmail Kullanamayacak

Dünyanın önde gelen mail servislerinden Gmail, Windows XP ve Windows Vista da Chrome kullanan kullanıcılar için servisleri kapatıyor.

Windows’un kullanıcılar tarafından vazgeçilemeyen işletim sistemi Windows XP’ye destek giderek azalıyor. Daha önce Google, Chrome güncellemesini XP kullanıcılarına dağıtmayarak bu konudaki tavrını koymuştu.

11 Nisan’dan itibaren, Google, Windows XP ile birlikte Windows Vista kullanıcılarına da adeta mail servisi ambargosu koyacağını açıkladı. XP ve Vista kullanıcıları, bu tarihten itibaren Gmail servislerini kullanamayacak. Yapılan açıklama, güvenlik otoriteleri tarafından desteklenirken, Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadı.

Gmail XP Desteğini Sona Erdiriyor!

Yapılan açıklamada, Chrome 53 ve daha eski versiyon Chrome kullanan kullanıcıların, Gmail‘e erişmeye çalıştıklarında, uyarı mesajı alacaklar. Aralık ayına kadar Chrome güncellemesi yapmayan kullanıcılar, bu tarihten itibaren Gmail’e erişmelerine izin verilmeyecek.