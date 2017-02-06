Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Gmail XP Desteğini Kapatıyor, Yakında XP Kullanıcıları Gmail Kullanamayacak

6 Şubat 2017 11:12 Genel
Gmail XP Desteğini Kapatıyor, Yakında XP Kullanıcıları Gmail Kullanamayacak

Dünyanın önde gelen mail servislerinden Gmail, Windows XP ve Windows Vista da Chrome kullanan kullanıcılar için servisleri kapatıyor.

Windows’un kullanıcılar tarafından vazgeçilemeyen işletim sistemi Windows XP’ye destek giderek azalıyor. Daha önce Google, Chrome güncellemesini XP kullanıcılarına dağıtmayarak bu konudaki tavrını koymuştu.

11 Nisan’dan itibaren, Google, Windows XP ile birlikte Windows Vista kullanıcılarına da adeta mail servisi ambargosu koyacağını açıkladı. XP ve Vista kullanıcıları, bu tarihten itibaren Gmail servislerini kullanamayacak. Yapılan açıklama, güvenlik otoriteleri tarafından desteklenirken, Windows XP ve Windows Vista kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadı.

Gmail XP Desteğini Sona Erdiriyor!

Yapılan açıklamada, Chrome 53 ve daha eski versiyon Chrome kullanan kullanıcıların, Gmail‘e erişmeye çalıştıklarında, uyarı mesajı alacaklar.  Aralık ayına kadar Chrome güncellemesi yapmayan kullanıcılar, bu tarihten itibaren Gmail’e erişmelerine  izin verilmeyecek.

Ana Sayfa » Genel » Gmail XP Desteğini Kapatıyor, Yakında XP Kullanıcıları Gmail Kullanamayacak

Paylaş

Tags Etiketler:, , , , , , , ,

Benzer Haberler

Düzenli Vergi Ödeme İndirimi Oranı Açıklandı, Yüzde 5

Düzenli Vergi Ödeme İndirimi Oranı Açıklandı, Yüzde 5

Nissan Şubat Fırsatları, Size Sadece Rengini Seçmek Kaldı!

Nissan Şubat Fırsatları, Size Sadece Rengini Seçmek Kaldı!

ÖTV ve KDV indirimi, Beyaz Eşya’da ÖTV Sıfırlandı, Peki Otomobil?

ÖTV ve KDV indirimi, Beyaz Eşya’da ÖTV Sıfırlandı, Peki Otomobil?