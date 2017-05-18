Gogoro ve Bosch, Paris’te Elektrikli Scooter Paylaşım Servisi Açtı

Gogoro ve Bosch, Paris’te Elektrikli Scooter Paylaşım Servisi Açtı.

Bizde neden yok dedirten Elektrikli Scooter Paylaşım Servisi Paris’te başladı. Servis 600 Adet kiralanabilir SmartScooter – Elektrikli Scooter’ı hizmete sunuyor. Paris’te Elektrikli Scooter Paylaşım Servisi !!!

Gogoro EV Smartscooter Fransa’ya gidiyor.Bosch’un Coup Mobility Servis hizmeti ile kısa süreli kiralama için bu yazdan başlayarak 600 scooter’lık bir filo kullanıma sunulacak. Bu hizmeti kullanan ilk şehir Paris değil. İlki Berlin‘de kullanılmıştı. Burada Coup ve Gogoro bir araya gelerek işbirliği yapmıştı.

Coup’ın hizmeti, scooter ayırmak ve kiralamak için bir akıllı telefon uygulaması kullanıyor. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden, bir bisikleti gelip gelmediğini kontrol edebilir, kiralam ücretlerini ödeyebilirler. Car2Go benzeri bu uygulamanın Scooter versiyonu gibi.

Berlin’deki tecrübe Paris konusunda şirketi cesaretlendirmiş. Geçtiğimiz yaz pilot olarak başlatılan ve 200 adetlik Elektrikli Scooter filosu yakın dönemde 1000’e çıkmış durumda.

Gogoro CEO’su Horace Luke Paris için doğal dokusuna uyumlu bir hizmet olarak görüyor. “Şimdiye kadar Paris’e gittiyseniz, Avrupa’nın en sıkışık şehirlerinden birisi olduğunu biliyorsunuzdur” diyor.

Takılıp çıkarılabilen batarya sistemi sayesinde Gogoro elektrikli scooter, diğer iki tekerlekli EV’lerden farklıdır. Bisikleti şarj etmek yerine biniciler bir GoStation’a gidip pilleri değiştiriyorlar ve yola onlarla çıkabiliyorlar.



Ben Daha Önce de bunu dile getirmiştim. İstanbul Trafiğine Çözüm Olabilecek bir çözüm olarak görüyorum.

İstanbul Trafiğine Elektrikli Scooter Çözüm Olabilir mi?