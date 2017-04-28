Goodyear CityCube, Toyota i-TRIL için Geliştirilen Konsept Lastiği

Goodyear CityCube, Toyota i-TRIL için Geliştirilen Konsept Lastiği

Goodyear, Toyota i-TRIL İçin Konsept Lastiği Goodyear CityCube ’u Geliştirdi!

Goodyear’ın, Toyota’nın yenilikçi konsept otomobili i-TRIL için tasarladığı konsept lastiği CityCube özel sensör teknolojisine sahip.

Gelişmiş sensör teknolojisi ve benzersiz lastik sırtı tasarımı sayesinde CityCube, pek çok yol koşulunu belirleyerek; bu verileri çarpışma önleme sistemlerini desteklemek üzere araca iletebiliyor.

Toyota i-TRIL’in yana yatan ön teker teknolojisi, Goodyear tasarımcılarına, CityCube’u geliştirme aşamasında motorsiklet lastiği tasarımı gibi düşünmeleri konusunda ilham verdi. Bunun sonucunda da; önde uzun ve dar lastikler ile arkada daha geniş asimetrik bir tasarıma sahip lastikler kullanılmasına olanak sağlandı.

Toyota i-TRIL Konsept

Önde, motosiklet lastiklerinin simetrik tasarımından esinlenerek uzun ve dar lastikler ters yönlü kullanılarak gelişmiş güvenli sürüş sağlanır. Ayrıca, arka lastiklere giden suyu ortadan kaldırarak, daha iyi yol tutuşu sunar.

Goodyear CityCube Konsept Lastiği

Arka lastiklerin asimetrik yapısı daha sağlam olup iç kısım ile virajlarda daha fazla denge sağlar. Goodyear, bu tasarıma en son teknolojiyle; benzersiz ve çekici bir görünüm katan eğimli yan duvar renklerini kapsayan yeni bir “Hologram Doku” da eklemiştir.

Toyota’nın titizlik gerektiren gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan CityCube; geleceğin elektrikli araç lastikleri için önemli bir özellik olan düşük yuvarlanma direncini hedefleyerek, hafif olarak tasarlanmıştır.

Goodyear’ın konsept lastiği CityCube; ayrıca, daha iyi bir şehir hayatı için daha yüksek kilometre ve daha düşük yol gürültüsü ile daha az aşınma sağlayan, azaltılmış kanal hacmi de sunmaktadır.

Goodyear