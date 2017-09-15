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Goodyear SoundComfort Kış Serisi ile Daha Sessiz Bir Performans!

15 Eylül 2017 - 11:17 Otomobil
Goodyear SoundComfort Kış Serisi ile Daha Sessiz Bir Performans!

Goodyear SoundComfort kış serisi ile daha sessiz bir performans!

Goodyear, Gürültü Azaltma Teknolojisi (SoundComfort) ile araç içi gürültü seviyesini ortalama %50 düşürüyor Goodyear SoundComfort.

Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yeni kış lastikleri serisini tanıttı. Goodyear böylece, gürültü azaltma teknolojisinin yaz lastikleri serisinde başarıyla uygulanmasının ardından tüketicilerine SoundComfort teknolojisine sahip kış lastiklerine sahip olma fırsatı da sunmuş oluyor.

Goodyear SoundComfort

Türkiye’deki ürün portföyünde bulunan ürünlerde de kullanılan bu teknoloji, daha sessiz bir sürüş daha konforlu bir sürüş anlamını taşıyor. Araç içi gürültü seviyesini artıran unsurlar; başta lastik olmak üzere rüzgar, sürüş hızı, yol koşulları, motor ve gövde gürültüsü olarak öne çıkıyor.

Goodyear SoundComfort Gürültü Azaltma Teknolojisi


 

Lastik gürültüsünün önemli kaynaklarından biri ise, lastik içi hava boşluğunda oluşan ve araç gövdesine iletilen ses titreşimleri. Goodyear’ın SoundComfort teknolojisi, lastik içi hava boşluğunda oluşan ses titreşimlerini azaltarak gürültüyü azaltarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Goodyear SoundComfort

Goodyear lastiğin iç yüzeyinde açık gözenekli poliüretan köpük maddesi kullanılıyor. Lastiğin iç kısmında bulunan güçlü köpük katmanı lastik iç boşluğundaki ses titreşimlerini azaltarak sürücüler ve yolcular için daha rahat bir yolculuk olanağı sunarken yolculuk esnasında müzik ve sohbet deneyimlerini daha keyifli hale getiriyor. Sürüş performansından ödün vermeyen SoundComfort teknolojisi araç kabinini normal lastiklere göre daha sessiz bir hale getiriyor 1.

Lastikte kullanılan köpük, lastik ömrünü, yuvarlanma direncini ve hız kapasitesini etkilemeyecek kadar hafif 1.

EMEA Tüketici PBU Marka Direktörü Martijn de Jonge konuyla ilgili olarak:

“Goodyear 100 yıldan uzun bir süredir lastik inovasyonunu daima ileri taşıma misyonuna sahip bir marka. SoundComfort teknolojimiz bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu teknoloji sayesinde daha sessiz ve konforlu bir sürüş olanağı sunuyoruz. Böylece sürücüler yola daha fazla konsantre olarak daha güvenli sürüş olanağına sahip oluyorlar” diye konuştu.

Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yaz ve kış lastikleri:

Mevsim İnç Desen Lastik Ebadı Lastiği kullanan markalar
Yaz 16″ EfficientGrip Performance 215/55 R16 97W XL Ford Mondeo, Volvo S60/V60
Yaz 16″ EfficientGrip Performance 225/55 R16 95W Audi A6, Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series
Yaz 17″ Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y BMW 5er G5L, Mercedes E Class
Yaz 17″ Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R17 98Y XL Jaguar XE, Audi A4
Yaz 17″ EfficientGrip SUV 235/55 R17 99V Ford Kuga, VW Tiguan, Volvo V70
Yaz 18″ Eagle F1 Asymmetric 3 235/50 R18 101Y XL Audi A8, VW Phaeton
Yaz 18″ Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R18 103Y XL Audi A6, Mercedes S Class
Yaz 19″ Eagle Touring 245/45 R19 98W Tesla Model S
Yaz 19″ EfficientGrip 245/45 R19 102Y XL ROF Mercedes S Class Maybach

Yaz

19″

EfficientGrip

275/40 R19 101Y ROF

Mercedes S Class Maybach
Yaz 19″ Eagle F1 Asymmetric SUV 255/50 R19 107Y XL BMW X5, Range Rover Sport
Yaz 19″ Eagle F1 Asymmetric 255/45 R19 104Y XL Audi A8 (D4)
Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R20 99Y XL ROF Mercedes S Class Maybach
Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R20 102Y XL ROF Mercedes S Class Maybach
Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL Audi A8
Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 265/40 R20 104Y XL Audi A8
Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric SUV 275/45 R20 110W XL Audi Q7, Porsche Cayenne
Yaz 22″ Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R22 102W XL Tesla Model X
Yaz 22″ Eagle F1 Asymmetric 3 285/35 R22 106W XL Tesla Model X
Kış 16“ UltraGrip Performance Gen-1 215/55 R16 97H XL Ford Mondeo, VW Sharan, Audi A4
Kış 16″ UltraGrip Performance Gen-1 225/55 R16 95H Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series
Kış 16″ UltraGrip Performance Gen-1 225/55 R16 99H XL Audi A6, Mercedes E Class
Kış 17″ UltraGrip Performance Gen-1 225/55 R17 101V XL Jaguar XF, Mini Countryman
Kış 17″ UltraGrip Performance Gen-1 235/55 R17 103V XL VW Tuguan, Ford S-Max
Kış 18″ UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/55 R18 109H XL Audi Q7, VW Touareg
Kış 18″ UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/55 R18 109V XL BMW X5
Kış 19″ UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/50 R19 107V XL Mercedes GLE 166, Porsche Cayenne
Kış 20“ UltraGrip Performance SUV Gen-1 275/45 R20 110V XL Mercedes G Class, Audi Q7

[1] Araç içi yol ölçümlerine göre. Ekim 2010 tarihinde test edilmiştir. Lastik ebadı: 245/40R18; Test Aracı: Audi A8; Test Merkezi: Goodyear Inovation Center – Lüksemburg (GIC*L) gürültü testi merkezi.

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