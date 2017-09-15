Goodyear SoundComfort Kış Serisi ile Daha Sessiz Bir Performans!

Goodyear SoundComfort kış serisi ile daha sessiz bir performans!

Goodyear, Gürültü Azaltma Teknolojisi (SoundComfort) ile araç içi gürültü seviyesini ortalama %50 düşürüyor Goodyear SoundComfort.

Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yeni kış lastikleri serisini tanıttı. Goodyear böylece, gürültü azaltma teknolojisinin yaz lastikleri serisinde başarıyla uygulanmasının ardından tüketicilerine SoundComfort teknolojisine sahip kış lastiklerine sahip olma fırsatı da sunmuş oluyor.

Türkiye’deki ürün portföyünde bulunan ürünlerde de kullanılan bu teknoloji, daha sessiz bir sürüş daha konforlu bir sürüş anlamını taşıyor. Araç içi gürültü seviyesini artıran unsurlar; başta lastik olmak üzere rüzgar, sürüş hızı, yol koşulları, motor ve gövde gürültüsü olarak öne çıkıyor.

Goodyear SoundComfort Gürültü Azaltma Teknolojisi





Lastik gürültüsünün önemli kaynaklarından biri ise, lastik içi hava boşluğunda oluşan ve araç gövdesine iletilen ses titreşimleri. Goodyear’ın SoundComfort teknolojisi, lastik içi hava boşluğunda oluşan ses titreşimlerini azaltarak gürültüyü azaltarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Goodyear lastiğin iç yüzeyinde açık gözenekli poliüretan köpük maddesi kullanılıyor. Lastiğin iç kısmında bulunan güçlü köpük katmanı lastik iç boşluğundaki ses titreşimlerini azaltarak sürücüler ve yolcular için daha rahat bir yolculuk olanağı sunarken yolculuk esnasında müzik ve sohbet deneyimlerini daha keyifli hale getiriyor. Sürüş performansından ödün vermeyen SoundComfort teknolojisi araç kabinini normal lastiklere göre daha sessiz bir hale getiriyor 1.

Lastikte kullanılan köpük, lastik ömrünü, yuvarlanma direncini ve hız kapasitesini etkilemeyecek kadar hafif 1.

EMEA Tüketici PBU Marka Direktörü Martijn de Jonge konuyla ilgili olarak:

“Goodyear 100 yıldan uzun bir süredir lastik inovasyonunu daima ileri taşıma misyonuna sahip bir marka. SoundComfort teknolojimiz bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu teknoloji sayesinde daha sessiz ve konforlu bir sürüş olanağı sunuyoruz. Böylece sürücüler yola daha fazla konsantre olarak daha güvenli sürüş olanağına sahip oluyorlar” diye konuştu.

Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yaz ve kış lastikleri:

Mevsim İnç Desen Lastik Ebadı Lastiği kullanan markalar Yaz 16″ EfficientGrip Performance 215/55 R16 97W XL Ford Mondeo, Volvo S60/V60 Yaz 16″ EfficientGrip Performance 225/55 R16 95W Audi A6, Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series Yaz 17″ Eagle F1 Asymmetric 3 225/55 R17 97Y BMW 5er G5L, Mercedes E Class Yaz 17″ Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R17 98Y XL Jaguar XE, Audi A4 Yaz 17″ EfficientGrip SUV 235/55 R17 99V Ford Kuga, VW Tiguan, Volvo V70 Yaz 18″ Eagle F1 Asymmetric 3 235/50 R18 101Y XL Audi A8, VW Phaeton Yaz 18″ Eagle F1 Asymmetric 3 255/45 R18 103Y XL Audi A6, Mercedes S Class Yaz 19″ Eagle Touring 245/45 R19 98W Tesla Model S Yaz 19″ EfficientGrip 245/45 R19 102Y XL ROF Mercedes S Class Maybach Yaz 19″ EfficientGrip 275/40 R19 101Y ROF Mercedes S Class Maybach Yaz 19″ Eagle F1 Asymmetric SUV 255/50 R19 107Y XL BMW X5, Range Rover Sport Yaz 19″ Eagle F1 Asymmetric 255/45 R19 104Y XL Audi A8 (D4) Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R20 99Y XL ROF Mercedes S Class Maybach Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R20 102Y XL ROF Mercedes S Class Maybach Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 3 265/40 R20 104Y XL Audi A8 Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric 265/40 R20 104Y XL Audi A8 Yaz 20″ Eagle F1 Asymmetric SUV 275/45 R20 110W XL Audi Q7, Porsche Cayenne Yaz 22″ Eagle F1 Asymmetric 3 265/35 R22 102W XL Tesla Model X Yaz 22″ Eagle F1 Asymmetric 3 285/35 R22 106W XL Tesla Model X Kış 16“ UltraGrip Performance Gen-1 215/55 R16 97H XL Ford Mondeo, VW Sharan, Audi A4 Kış 16″ UltraGrip Performance Gen-1 225/55 R16 95H Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series Kış 16″ UltraGrip Performance Gen-1 225/55 R16 99H XL Audi A6, Mercedes E Class Kış 17″ UltraGrip Performance Gen-1 225/55 R17 101V XL Jaguar XF, Mini Countryman Kış 17″ UltraGrip Performance Gen-1 235/55 R17 103V XL VW Tuguan, Ford S-Max Kış 18″ UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/55 R18 109H XL Audi Q7, VW Touareg Kış 18″ UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/55 R18 109V XL BMW X5 Kış 19″ UltraGrip Performance SUV Gen-1 255/50 R19 107V XL Mercedes GLE 166, Porsche Cayenne Kış 20“ UltraGrip Performance SUV Gen-1 275/45 R20 110V XL Mercedes G Class, Audi Q7

[1] Araç içi yol ölçümlerine göre. Ekim 2010 tarihinde test edilmiştir. Lastik ebadı: 245/40R18; Test Aracı: Audi A8; Test Merkezi: Goodyear Inovation Center – Lüksemburg (GIC*L) gürültü testi merkezi.