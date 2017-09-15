Goodyear SoundComfort Kış Serisi ile Daha Sessiz Bir Performans!
Goodyear SoundComfort kış serisi ile daha sessiz bir performans!
Goodyear, Gürültü Azaltma Teknolojisi (SoundComfort) ile araç içi gürültü seviyesini ortalama %50 düşürüyor Goodyear SoundComfort.
Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yeni kış lastikleri serisini tanıttı. Goodyear böylece, gürültü azaltma teknolojisinin yaz lastikleri serisinde başarıyla uygulanmasının ardından tüketicilerine SoundComfort teknolojisine sahip kış lastiklerine sahip olma fırsatı da sunmuş oluyor.
Türkiye’deki ürün portföyünde bulunan ürünlerde de kullanılan bu teknoloji, daha sessiz bir sürüş daha konforlu bir sürüş anlamını taşıyor. Araç içi gürültü seviyesini artıran unsurlar; başta lastik olmak üzere rüzgar, sürüş hızı, yol koşulları, motor ve gövde gürültüsü olarak öne çıkıyor.
Goodyear SoundComfort Gürültü Azaltma Teknolojisi
Lastik gürültüsünün önemli kaynaklarından biri ise, lastik içi hava boşluğunda oluşan ve araç gövdesine iletilen ses titreşimleri. Goodyear’ın SoundComfort teknolojisi, lastik içi hava boşluğunda oluşan ses titreşimlerini azaltarak gürültüyü azaltarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
Goodyear lastiğin iç yüzeyinde açık gözenekli poliüretan köpük maddesi kullanılıyor. Lastiğin iç kısmında bulunan güçlü köpük katmanı lastik iç boşluğundaki ses titreşimlerini azaltarak sürücüler ve yolcular için daha rahat bir yolculuk olanağı sunarken yolculuk esnasında müzik ve sohbet deneyimlerini daha keyifli hale getiriyor. Sürüş performansından ödün vermeyen SoundComfort teknolojisi araç kabinini normal lastiklere göre daha sessiz bir hale getiriyor 1.
Lastikte kullanılan köpük, lastik ömrünü, yuvarlanma direncini ve hız kapasitesini etkilemeyecek kadar hafif 1.
EMEA Tüketici PBU Marka Direktörü Martijn de Jonge konuyla ilgili olarak:
“Goodyear 100 yıldan uzun bir süredir lastik inovasyonunu daima ileri taşıma misyonuna sahip bir marka. SoundComfort teknolojimiz bunun en önemli göstergelerinden biri. Bu teknoloji sayesinde daha sessiz ve konforlu bir sürüş olanağı sunuyoruz. Böylece sürücüler yola daha fazla konsantre olarak daha güvenli sürüş olanağına sahip oluyorlar” diye konuştu.
Goodyear SoundComfort teknolojisine sahip yaz ve kış lastikleri:
|Mevsim
|İnç
|Desen
|Lastik Ebadı
|Lastiği kullanan markalar
|Yaz
|16″
|EfficientGrip Performance
|215/55 R16 97W XL
|Ford Mondeo, Volvo S60/V60
|Yaz
|16″
|EfficientGrip Performance
|225/55 R16 95W
|Audi A6, Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series
|Yaz
|17″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|225/55 R17 97Y
|BMW 5er G5L, Mercedes E Class
|Yaz
|17″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|225/50 R17 98Y XL
|Jaguar XE, Audi A4
|Yaz
|17″
|EfficientGrip SUV
|235/55 R17 99V
|Ford Kuga, VW Tiguan, Volvo V70
|Yaz
|18″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|235/50 R18 101Y XL
|Audi A8, VW Phaeton
|Yaz
|18″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|255/45 R18 103Y XL
|Audi A6, Mercedes S Class
|Yaz
|19″
|Eagle Touring
|245/45 R19 98W
|Tesla Model S
|Yaz
|19″
|EfficientGrip
|245/45 R19 102Y XL ROF
|Mercedes S Class Maybach
|
Yaz
|
19″
|
EfficientGrip
|
275/40 R19 101Y ROF
|
Mercedes S Class Maybach
|Yaz
|19″
|Eagle F1 Asymmetric SUV
|255/50 R19 107Y XL
|BMW X5, Range Rover Sport
|Yaz
|19″
|Eagle F1 Asymmetric
|255/45 R19 104Y XL
|Audi A8 (D4)
|Yaz
|20″
|Eagle F1 Asymmetric 2
|245/40 R20 99Y XL ROF
|Mercedes S Class Maybach
|Yaz
|20″
|Eagle F1 Asymmetric 2
|275/35 R20 102Y XL ROF
|Mercedes S Class Maybach
|Yaz
|20″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|265/40 R20 104Y XL
|Audi A8
|Yaz
|20″
|Eagle F1 Asymmetric
|265/40 R20 104Y XL
|Audi A8
|Yaz
|20″
|Eagle F1 Asymmetric SUV
|275/45 R20 110W XL
|Audi Q7, Porsche Cayenne
|Yaz
|22″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|265/35 R22 102W XL
|Tesla Model X
|Yaz
|22″
|Eagle F1 Asymmetric 3
|285/35 R22 106W XL
|Tesla Model X
|Kış
|16“
|UltraGrip Performance Gen-1
|215/55 R16 97H XL
|Ford Mondeo, VW Sharan, Audi A4
|Kış
|16″
|UltraGrip Performance Gen-1
|225/55 R16 95H
|Alfa Romeo Giulia, BMW 3-series
|Kış
|16″
|UltraGrip Performance Gen-1
|225/55 R16 99H XL
|Audi A6, Mercedes E Class
|Kış
|17″
|UltraGrip Performance Gen-1
|225/55 R17 101V XL
|Jaguar XF, Mini Countryman
|Kış
|17″
|UltraGrip Performance Gen-1
|235/55 R17 103V XL
|VW Tuguan, Ford S-Max
|Kış
|18″
|UltraGrip Performance SUV Gen-1
|255/55 R18 109H XL
|Audi Q7, VW Touareg
|Kış
|18″
|UltraGrip Performance SUV Gen-1
|255/55 R18 109V XL
|BMW X5
|Kış
|19″
|UltraGrip Performance SUV Gen-1
|255/50 R19 107V XL
|Mercedes GLE 166, Porsche Cayenne
|Kış
|20“
|UltraGrip Performance SUV Gen-1
|275/45 R20 110V XL
|Mercedes G Class, Audi Q7
[1] Araç içi yol ölçümlerine göre. Ekim 2010 tarihinde test edilmiştir. Lastik ebadı: 245/40R18; Test Aracı: Audi A8; Test Merkezi: Goodyear Inovation Center – Lüksemburg (GIC*L) gürültü testi merkezi.
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